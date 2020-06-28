الفلسطينيون يعلنون الأربعاء المقبل “يوم غضب”

اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، على ورقة كخطة عمل وطنية موحدة لمواجهة “صفقة القرن” وخطة “الضم” الإسرائيلية.

وأفادت وكالة “سما”، ظهر اليوم الأحد، بأن الورقة الفلسطينية ممثلة في تفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة مخططات التصفية، داعية الجماهير الفلسطينية إلى يوم غضب شعبي وفعالية ضخمة بمشاركة كافة الفصائل في غزة، الأربعاء المقبل، الموافق الأول من يوليو.

وأكدت الفصائل خلال بيان أصدرته في ختام اللقاء الوطني، بعنوان “موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة”، على استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بسحب الاعتراف “بالاحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها”.