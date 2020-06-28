الاحتلال الاسرائيلي يسجل 400 إصابة بكورونا خلال يوم

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هبة بريس ـ وكالات 

 

سجل الاحتلال الإسرائيلي قرابة 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، على خلفية الاستمرار في إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد.

وأكد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم الأحد رصد 397 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال يوم أمس السبت، وتم تشخيص هذه الحالات ضمن إطار 9752 فحصا طبيا أجري أمس، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” واسعة الانتشار.

وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 23497، بما في ذلك 6160 حالة نشطة و17019 حالة شفاء.

وتوفى شخصان جراء إصابتهما بـ”كوفيد-19″ في إسرائيل خلال اليوم السابق، ما رفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 318 حالة وفاة.

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