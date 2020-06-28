برلمانية تسائل الحكومة عن مصير عودة مغاربة العالم بعد إلغاء عملية العبور مرحبا

هبة بريس

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، سؤالا كتابيا للوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تستفسرها من خلاله عن مدى وجود تصور مستقبلي واضح المعالم من شأنه أن يمنح للمغاربة الأمل حول إمكانية القدوم إلى بلدهم.

وأضافت البرلمانية الشكاف أن ما جعلها توجه ذلك السؤال الكتابي للوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، هو إعلان السلطات المغربية عن إلغاء تنظيم عملية مرحبا بالطريقة التقليدية التي دأبت على اعتمادها منذ سنين طويلة، وهو القرار التي اتخد من بين جملة من القرارات الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا.

إبراهيم الصبار

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