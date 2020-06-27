فريق دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

هبة بريس –

سيرحل النجم المغربي أشرف حكيمي عن صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعد سنتين قضاهما مع “وصيف البوندسليغا” معاراً من ريال مدريد، وفقاً لمسؤول في إدارة الفريق، والذي أشار إلى أن السبب مرتبط بارتفاع القيمة السوقية للاعب.

و قال المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، ميشائيل تسورك، اليوم السبت (27 يونيو 2020) إن الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي سيرحل عن صفوف الفريق المعار إليه في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة “كيكر” الألمانية أن حكيمي (21 عاماً) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنترميلان الإيطالي.

وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد، وقال تسورك إن المبلغ المطلوب “ارتفع أكثر. لا يمكننا (الاحتفاظ به)”.

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