تخفيف الحجر الصحي بالمملكة بين الوعي الفردي والمسؤولية الجماعية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جاء قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي على ساكنة عدد من جهات المملكة، بردا وسلاما، فبعد ثلاث أشهر من الحجر المنزلي. صدر القرار الرسمي ليشعر المغاربة أن ومضات التفاؤل باتت في الأفق وأن بصيص الأمل بدأ يلوح في الشفق.كان هذا الخبر بشرى خير وتخفيف للشعب ومعه أصحاب المهن الحرة ، وكذلك السماح بفتح المراكز التجارية بالإضافة الى وضع اشتراطات احترازية لإستناف المصانع عملها المعتاد بعد ظهور عدد من ” بؤر انتشار الفيروس ” في أوساط شغيلتها الشيء الذي رفع معه عدد المصابين بالمملكة الذي تجاوز عشرة الاف مصاب .

خطوة تعتبر في غاية الأهمية، حيث إن الدور الرئيسي الآن انتقل من الدولة إلى الفرد وأصبح المواطن مسؤولا مسؤولية تامة عن نفسه وعن عائلته، وأن رفع الحظر الجزئي يحمل الشعب الآن عواقب أفعاله،

، وبالتالي انتقلت المسؤولية لتصبح على عاتق الفرد والمجتمع، مما يتوجب معه استشعار المسؤولية الجماعية، ومما لا شك فيه ان استشعارها ينبع من الوعي الذاتي والاجتماعي لدينا، فالإحساس بالمسؤولية واجب انساني و أخلاقي يعكس حب الفرد لنفسه وعائلته ومجتمعه. فهذا القرار هو اختبار للشعب المغربي، اختبار سيثبت مقدار الوعي وسوف يبين مدي التزامهم وتعاونهم.

ومما لاشك فيه أن رفع الحظر جزئيا يجب أن يرتبط به رفع الوعي الذاتي والاجتماعي، رفع نسبة الاحتراز، رفع الحرص، ورفع أخذ الحيطة والحذر..

فالوباء مازال موجودا وخطره مازال قائما ولكن بالوعي الجماعي والالتزام سنتمكن من مواجهته والقضاء على أخطاره والرجوع قدر الإمكان إلى الحياة الطبيعية.

وقد اُثبت علميا أن الوعي الفردي يرتبط بالوجود المحدد للفرد في جماعة وطبقة ومجتمع ولهذا لا يستخلص الوعي الفردي من الظروف الفردية الشخصية فقط، بل من وجود الفرد في طبقته ومحيطه، هو النتاج المستمر من العمليات الإدراكية الشاملة من قبل الفرد تجاه الواقع الاجتماعي.

ويعرف الوعي الاجتماعي بأنه “ليس إدراكا فقط للواقع وليس تصورا له فقط، بل هو نتاج لحركة تبادلية يندمج فيها الفردي في الاجتماعي”. وبذلك يكون الوعي الفردي والاجتماعي مكمل كل منهما الآخر وداعم له وهذا ما نحن بحاجة اليه في وقتنا الحالي وفي ظروفنا الراهنة.

بمعنى آخر، لابد للمغاربة أن يزيدوا من درجة وعيهم الفردي لمواجهه تبعات قرار رفع الحظر الصحي وذلك بالالتزام بالنصائح المقدمة من الجهات الصحية عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للظرف الراهن .

ومهما أن كثير لازال يشكك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في كيفية السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم الى الفضاءات العامة وقت إرتفاع عدد الاصابات بشكل يومي بجهات المغرب، بل هناك من يشكك حتى في وجود الوباء، وهذا قد يؤثر سلبا على بعض الافراد من المجتمع، ويجعلهم غير آبهين بالاجراءات الوقاية، فلازالت السلطات المحلية تقوم بواجبها الوطني تجاه المواطنين بوضع الكمامات واحترام المسافات، وهو مجهود لابد من إشراك الجميع فيه خصوصا الأسر وكذلك المجتمع المدني، لأن الهدف الاساسي هو اننا اليوم لابد أن نتعايش مع ” الفيروس” لكن وفق شروط جديدة .

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