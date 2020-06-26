مصدر من قنصلية بروكسيل يوضح سبب اختيار ابن الخياري من بين العائدين

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصدر من قنصلية “بروكسيل” سبب اختيار ابن الخياري من بين العائدين المغاربة حيث كشف مصدرنا عن كل العناصر التي جعلت الأخير يحضى بالعودة الى ارض الوطن

المصدر يقول انه تم الاعتناء بأيوب الخياري خلال الأيام الأولى من الوباء إثر توجيهات من وزارة الإسكان للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في بلجيكا بعد تعليق الخطوط الجوية بين المغرب وبلجيكا بسبب Covid19.

ويوضح ذات المصدر ان المعني كان في رحلة سياحية قبل إغلاق الحدود بعد Covid19 ، ولديه جواز سفر مغربي وتأشيرة قصيرة الأجل.

واشار مصدرنا ان ايوب الخياري دخل القنصلية لطلب المساعدة ، موضحا إنه لا توجد لديه عائلة في بلجيكا وبالتالي سيصبح خطرا على حياته المبيت في الشارع

وعلاقة بهذا الوضع تدخلت جمعيات المجتمع المدني في بروكسل لطلب إقامة أيوب الخياري حيث تم إيداعه في فندق Le Centenaire Bru Brussels مثل المغاربة الآخرين الذين تم تنصيبهم بالتنسيق بين القنصلية والسفارة.

ويختم مصدرنا انه باتباع توجيهات خلية Covid19 ، كان الخياري أحد المرشحين على قائمة أولويات المواطنين الذين سيعادون إلى المغرب

وكان الممثل الكوميدي، محمد الخياري، قد أعلن عن خبر عودة نجله أيوب الخياري لأرض الوطن، بعدما كان عالقا في الديار البلجيكية بسبب تعليق الرحلات من وإلى المغرب، في ظل جائحة كورونا.

ونشر الخياري، تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع “فايسبوك”، عبر فيها عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس، ولسفراء وقنصليي البلاد، بسبب حرصعم على عودة المواطنين العالقين بمختلف الدول.

وكتب الخياري في تدوينته: “الحمد لله.. شكرا لك صاحب الجلالة، شكرا سيدنا على العودة المجانية وكذلك توفير الفنادق من أجل عودة المغاربة الأعزاء من مختلف البلدان. شكراً لكم أيضاً سفراؤنا وقناصلنا”.

وأضاف: “بعد غياب طويل وانفصال دام ثلاثة أشهر ونصف، سأرى أخيرًا ابني العزيز أيوب، وأحتضنه بحرارة بين ذراعي بعدما تقطعت به السبل في بلجيكا بسبب كوفيد 19”

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