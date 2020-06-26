من دبي .. مغربي يتهم الإمارات بزعزعة إستقرار المغرب عن طريق جرائد مغربية
هبة بريس
يراكم المدعو عبد الله جبيلو خرجاته ” الغير المسؤولة ” محاولا الزج بالعلاقات المغربية الإماراتية نحو المجهول اذ سارع لإتهام الدولة الإماراتية بمحاولة زعزعة لإستقرار المملكة المغربية عن طريق جرائد مغربية تشتغل بتعليمات من الأولى .
“عبد الله جبيلو” الملقب بولد الشاوي قال في فيديو له “إنه يقطن بالإمارات ويطالب السلطات الأمنية بالتحقيق مع هذه الجرائد والتي تتعامل مع الإمارات حسب قوله لزعزعة إستقرار المغرب ”
وحسب المتضمن في ” الفيديو ” فالأخير كَال المغالطات والإتهامات لبعض الجرائد والصحافة المغربية عامة وهو ما يستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الإماراتية اولا على إعتبار أنها المعنية رقم واحد باتهامات ” ولد الشاوي ” وكذالك السلطات المغربية التي أصبحت مطالبة للوقوف على كل الحقائق في موضوع يمس بسيادة دولتين ووقف هذا الزحف من المغالطات التي تنشر بين الفينة والأخرى لأغراض ربحية
وأمام كل الإتهامات الواردة في ” الفيديو ” ونظرا لخطورة الوارد فيها يبقى السؤال مطروحا ..هل ستسمح السلطات المغربية والإماراتية لمثل هذه العينات بالزج بالعلاقات الثنائية نحو الإختلاف و زعزعة إستقرارهما علما أن الأساس من الصحة لا وجود له ، والإتهامات باطلة سيقت لأغراض دنيئة تخدم جهات ويفهم منها أنها ” مدفوعة الأجر ”
و الظاهر أن “ولد الشاوي” او عبدالله جبيلو يستغل تواجده خارج المغرب وبالظبط بالإمارات لإطلاق عنانه لإتهام الصحافة المغربية وفي مخيلته افكار تخصه لوحده واتهامات ليست سوى خدلقات يجب ان يحاسب عليها .
هذا ويذكر ان ولد شاوي مغربي مقيم بالإمارات بإقامة منتهية الصلاحية ويشتغل في الملاهي الليلية ويقوم بجلب مغربيات الى الإمارات للإشتغال هناك وفي فمه ” قوت ” ملطخ بـ ” الإستغلال و الإتجار بالبشر ”
12 تعليقات
لا دخان بلا نار من بعت بوعشرين والريسوني للسجن ؟هل يوجد في المغرب احزاب سياسية ظض السياسة المغربية؟هل يعقل ان في المغرب احزاب مؤيدة لحفتر ومرتزقته ؟الامرات مصر والسعودية يريدون الفتنة والطائفية في المغرب الله يحفظنا منهم
وكيف تاكدت جريدتكم انه يكذب
هذه الخرجات ليست بريئة . وعلى صاحب الخرجات الخروج من الامارات والعودة الى ارض الوطن مع احترام سيادة البلدين المغرب والامارات .وان اراد الخروج فليخرج على ملابسه الداخلية من ذون وضوء او غسل العورة .التزم حدودك يا هذا النكرة والعلاقات الدولية اقوى منك ومنى . فلنلتزم الصمت وان لا نخوض فى مواضيع هى ليست من اختصاصك او من اختصاصى واولو الامر ادرى منا جميعا فاصمت .
هناك بعض جرائد مغربية مكتوبة والكترونية ممولة من طرف الإمارات لانتقاد الحكومة المغربية و انتقادات لتركيا رغم العلاقات الجيدة بين المغرب وتركيا،على سبيل المثال جريدة هيسبريس على لسان مراسلها السابق الذي فضحها واللائحة طويلة.نريد اعلام يقول الحقيقة وهادف ولايتكلم بلسان دول خليجية.يقال الجانب الاقتصادي يؤثر على الجانب السياسي.الفاهم يفهم.ياهبة بريس لاتكوني قاضي وشرطي في نفس الوقت.
* ترامب رئيس أعظم قوة في العالم قد صار بُـلْـبُلاً من كثرة تغريداته ،
و لم يحرك ساكناً ، و لم يأبه به أحد .
* و هذا المغمور ، من ينصت إليه سواء كان عاقلاً أم أحمق ، سويّاً أو منحرفاً ،
صادقاً أم كاذباً ؟؟؟؟ هل هو بوش الأب أو الإبن؟ كانا بكلمة أو بعطسة منهما
يتغير سعر برميل البترول أو تتأثر قيمتا الذهب و الدولار .
* مَـنْ دَّاها فيك يا طْوِيبَة نهار العيد ؟
ما قال الا الحقيقة التي يعرفها الجميع
عندو الحق
كل شيء ممكن في هدا الزمان امتلة كتيرة في الواقع ….
ما اعرفه هو قطر بقناتها الخنزيره من يزرع الفتن في الدول العربيه لصالح اسرائيل … لذا ليس من الغريب أن تكون قطر قد مولت هذا المرتزقه لمحاوله زرع الفتنه بين الشعبين المغربي والإماراتي
الامارات و بن زايد خطر على امن المغرب لا تتيقو في دالك الرجل من زعزع امن مصر من زعزع امن اليمن و سوريا و ليبيا و تركيا و هو الان شغال في تونس و الدور على المغرب قريبا الاموال التي يحصل عليها المغرب من هدا الرجل سيكون لها انعكاسات خطيرة على امن المغرب لي شراك اليوم غدا ابيعك حداري ثم حداري
ماذا تعني يعيش باقامة منتهية الصلاحية نفهم منها هو اه حارك اذن لماذا لم تتخذ السلطات الامارتية اي شيء هل العيش في دول الخليج سهل بدون ترخيص نريد التوضيح والسكوت يعني ان الامور فيها ان…
اجد كلامه يصف الواقع ليس الا فلا احد يجهل ما تضمره بعض الدول الخليجية للدول المغاربية وطبعا الخونة كانوا على أهبة الاستعداد لخدمة العدو عبر التاريخ فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم