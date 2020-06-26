من دبي .. مغربي يتهم الإمارات بزعزعة إستقرار المغرب عن طريق جرائد مغربية

هبة بريس

يراكم المدعو عبد الله جبيلو خرجاته ” الغير المسؤولة ” محاولا الزج بالعلاقات المغربية الإماراتية نحو المجهول اذ سارع لإتهام الدولة الإماراتية بمحاولة زعزعة لإستقرار المملكة المغربية عن طريق جرائد مغربية تشتغل بتعليمات من الأولى .

“عبد الله جبيلو” الملقب بولد الشاوي قال في فيديو له “إنه يقطن بالإمارات ويطالب السلطات الأمنية بالتحقيق مع هذه الجرائد والتي تتعامل مع الإمارات حسب قوله لزعزعة إستقرار المغرب ”

وحسب المتضمن في ” الفيديو ” فالأخير كَال المغالطات والإتهامات لبعض الجرائد والصحافة المغربية عامة وهو ما يستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الإماراتية اولا على إعتبار أنها المعنية رقم واحد باتهامات ” ولد الشاوي ” وكذالك السلطات المغربية التي أصبحت مطالبة للوقوف على كل الحقائق في موضوع يمس بسيادة دولتين ووقف هذا الزحف من المغالطات التي تنشر بين الفينة والأخرى لأغراض ربحية

وأمام كل الإتهامات الواردة في ” الفيديو ” ونظرا لخطورة الوارد فيها يبقى السؤال مطروحا ..هل ستسمح السلطات المغربية والإماراتية لمثل هذه العينات بالزج بالعلاقات الثنائية نحو الإختلاف و زعزعة إستقرارهما علما أن الأساس من الصحة لا وجود له ، والإتهامات باطلة سيقت لأغراض دنيئة تخدم جهات ويفهم منها أنها ” مدفوعة الأجر ”

و الظاهر أن “ولد الشاوي” او عبدالله جبيلو يستغل تواجده خارج المغرب وبالظبط بالإمارات لإطلاق عنانه لإتهام الصحافة المغربية وفي مخيلته افكار تخصه لوحده واتهامات ليست سوى خدلقات يجب ان يحاسب عليها .

هذا ويذكر ان ولد شاوي مغربي مقيم بالإمارات بإقامة منتهية الصلاحية ويشتغل في الملاهي الليلية ويقوم بجلب مغربيات الى الإمارات للإشتغال هناك وفي فمه ” قوت ” ملطخ بـ ” الإستغلال و الإتجار بالبشر ”

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 10 2