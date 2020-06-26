شغيلة ”ميدي ١ تيفي“ تحتج ضد سلسلة من ”القرارات المجحفة“ للرئيس المدير العام

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال عن تضامنها مع نضالات شغيلة ”ميدي1تي في“ للحفاظ على الحقوق ومكتسباتها، وعلى شروط عمل لائقة، ومن أجل الحق في العمل في شروط تحقق الكرامة.

وأوضح البلاغ أنه :”على إثر قرار مكتب نقابة مهنيي ميدي1تي، بتنظيم أشكال احتجاجية ضد سلسلة من القرارات المجحفة للرئيس المدير العام، مع حملالشارة للتعبير على رفض الشغيلة لهذه القرارات، ومطالبة الرئيس بالتراجع عليها، وبفتح حوار هادف وبناء مع المكتب النقابي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعبر عن تضامنه الكامل مع شغيلة ميدي1 وميدي1تي.في، ومع نضالها المشروع ضد ضرب مكاسبها، ومن أجل الحق في العمل في شروط تحقق الكرامة“.

كما أعلن ذات المكتب الوطني عن تأييده لمطالب المكتب النقابي في الحفاظ على كافة حقوق الشغيلة، المادية والمعنوية، مع مطالبة الرئيس المدير العام بفتح حوار بناء ورصين مع المكتب النقابي الذي ما فتئ يبرهن على مسئوليته ورصانته، من خلال الدفاع على حقوق الشغيلة ورفع كل التحديات بالعمل الجاد والمسؤول في ظروف غاية في الصعوبة.

ويشار أن الرئيس المدير العام لقناة ميدي١ تيفي و ”ميدي١“، قد أثار سخط عدد كبير من شغيلة القناة وخصوصاً الزملاء الصحافيين، خصوصاً بعدما حاول منع كل من ”يوسف بلهيسي” و ”ايمان اغوتان“، عن التواصل مع المواطنين المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي .

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