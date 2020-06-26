شغيلة ”ميدي ١ تيفي“ تحتج ضد سلسلة من ”القرارات المجحفة“ للرئيس المدير العام

منذ 12 دقيقة
0

هبة بريس ـ الرباط 

 

أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال عن تضامنها مع نضالات شغيلة ”ميدي1تي في“ للحفاظ على الحقوق ومكتسباتها، وعلى شروط عمل لائقة، ومن أجل الحق في العمل في شروط تحقق الكرامة.

 

وأوضح البلاغ أنه :”على إثر قرار مكتب نقابة مهنيي ميدي1تي، بتنظيم أشكال احتجاجية ضد سلسلة من القرارات المجحفة للرئيس المدير العام، مع حملالشارة للتعبير على رفض الشغيلة لهذه القرارات، ومطالبة الرئيس بالتراجع عليها، وبفتح حوار هادف وبناء مع المكتب النقابي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعبر عن تضامنه الكامل مع شغيلة ميدي1 وميدي1تي.في، ومع نضالها المشروع ضد ضرب مكاسبها، ومن أجل الحق في العمل في شروط تحقق الكرامة“.

 

كما أعلن ذات المكتب الوطني عن تأييده لمطالب المكتب النقابي في الحفاظ على كافة حقوق الشغيلة، المادية والمعنوية، مع مطالبة الرئيس المدير العام بفتح حوار بناء ورصين مع المكتب النقابي الذي ما فتئ يبرهن على مسئوليته ورصانته، من خلال الدفاع على حقوق الشغيلة ورفع كل التحديات بالعمل الجاد والمسؤول في ظروف غاية في الصعوبة.

 

ويشار أن الرئيس المدير العام لقناة ميدي١ تيفي و ”ميدي١“، قد أثار سخط عدد كبير من شغيلة القناة وخصوصاً الزملاء الصحافيين، خصوصاً بعدما حاول منع كل من ”يوسف بلهيسي” و ”ايمان اغوتان“، عن التواصل مع المواطنين المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “سكانير” طنجة المتوسط يُحبط تهريب شحنة مخدرات

“سكانير” طنجة المتوسط يُحبط تهريب شحنة مخدرات

منذ 25 دقيقة
Photo of “فاقد الشيء لا يعطيه” .. هل سيستمر الرميد وامكراز في منصبيهما الوزاري بعد فضيحة ال”CNSS”؟

“فاقد الشيء لا يعطيه” .. هل سيستمر الرميد وامكراز…

منذ ساعة واحدة
Photo of مُجمل ماجاء في التصريح اليومي لحصيلة كورونا بالمغرب

مُجمل ماجاء في التصريح اليومي لحصيلة كورونا بالمغرب

منذ ساعتين
Photo of طنجة.. سائقو سيارات إسعاف يعتدون على مريض وشقيقه والأمن يحقق

طنجة.. سائقو سيارات إسعاف يعتدون على مريض وشقيقه والأمن…

منذ ساعتين
Photo of تسجيل 295 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

تسجيل 295 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of “فوريفر” تصدر عقايير “فوريفر كالسيوم” و “فوريفر دايلي”

“فوريفر” تصدر عقايير “فوريفر كالسيوم” و “فوريفر دايلي”

منذ 3 ساعات
Photo of وزارة الصحة: سنواصل تقديم التصريح الصحفي اليومي حول مستجدات “كورونا”

وزارة الصحة: سنواصل تقديم التصريح الصحفي اليومي حول مستجدات…

منذ 5 ساعات
Photo of إنزكان : حقوقيون يطالبون تعميق البحث في ظروف وفاة ” عاملين” إختناقا بمصنع لأسمدة السمك

إنزكان : حقوقيون يطالبون تعميق البحث في ظروف وفاة…

منذ 6 ساعات
Photo of الفردوس: خصصنا أزيد من 200 مليون درهم للصحافة المكتوبة لإنقاذ القطاع

الفردوس: خصصنا أزيد من 200 مليون درهم للصحافة المكتوبة…

منذ 7 ساعات
Photo of الكلاب الضالة بسطات تزرع الرعب ولاحياة لمن تنادي

الكلاب الضالة بسطات تزرع الرعب ولاحياة لمن تنادي

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق