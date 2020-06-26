“فاقد الشيء لا يعطيه” .. هل سيستمر الرميد وامكراز في منصبيهما الوزاري بعد فضيحة ال”CNSS”؟

لبنى ابروك – هبة بريس

يعيش قياديا حزب العدالة والتنمية والوزيرين مصطفى الرميد ومحمد امكزار، أتعس أيامهما بسبب تفجر فضيحة حرمانها لعاملين بمكاتب المحاماة التابعين لهما من التصريح بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي لسنوات . الفضيحة التي بدأت بتسريب شخص مجهول لتسجيل صوتي كشف من خلاله حرمان الرميد لكاتبته بمكتب المحاماة التابع له بمدينة الدار البيضاء، من التسجيل بالضمان الاجتماعي لأزيد من 24 سنة .

وحسب التسجيل، فالسيدة “ج.بشر” التي اشتغلت لأزيد من 24 سنة بمكتب الرميد، توفيت قبل مدة نتيجة معاناتها الطويلة مع مرض السكري وضغط الدم، قبل أن تتفاجأ عائلتها بعدم تسجيلها طيلة فترة عملها بال”CNSS”، غير أن وزير حقوق الانسان سارع بعد تداول الخبر الى الاتصال بعائلة الراحلة لمطالبتهم بالتستر على “الفضيحة” مقابل الاعتناء بهم ماديا وإرسال والدتها للحج الرميد الذي التزم الصمت لأيام، فضل الرد بطريقة غير مباشرة عبر “بيان حقيقة” صادر عن والد الراحلة، ذكر فيه أن مصطفى الرميد كلف ابنته قيد حياتها بتسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح، غير أنها رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها، مضيفا أن الوزير أدى كذلك مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهما فكان فضله عليها كثير وجزاه الله كل خير .

ولأنه لا يمكن لعقل عاقل أن يصدق أن مشغلا سيشغل شخصا بمكتبه ويكلفه بملفات قضايا، دون أن يحصل على نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وصور خاصة به، طيلة 24 سنة، فكان على الرميد -وفق للنشطاء- مواصلة صمته ودعوة مقربي الراحلة الى عدم الخروج اعلاميا بخصوص القضية “فاقد الشيء لا يعطيه” مقولة تنطبق على الوزير الوصي على حقوق الانسان والذي يمثل المغرب في المحافل الدولية دفاعا عن الحقوق، غير أنه حرم كاتبته من واحد من أبسط حقوقها والمثمثل في التسجيل بالضمان الاجتماعي، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجا وأدوية باستمرار، والتي يمكن أن تعوض عنها ماديا عن طريق ال CNSS.

الرميد، الذي خرج ب”عذر أقبح من زلة” وبرر فعلته برفض الراحلة تسجيل نفسها بالضمان الاجتماعي، وضع نفسه في موقف لا يحسد ، وأصبح محط انتقاد وهجوم النشطاء، قبل تتفجر فضيحة مماثلة ل”أخيه” بالحزب و”زميله” بالحكومة محمد امكراز.

في هذا الصدد، كشفت مصادر متطابقة، أن وزير الشغل والادماج المهني، حرمانه موظفين بمكتب محاماته بمدينة اكادير من التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكرت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بشخص يسمى ابراهيم.د سشتغل بمكتب امكراز منذ مدة براتب شهري قدره 2000 درهم، إضافة الى الكاتبة التي تدعى “فتيحة. ا” التي تشتغل بمكتب الأخير للمحاماة سنتي 2009 و 2010، قبل أن تغادر المنصب و تعود اليه سنة 2016 بأجرة شهرية لا تتجاوز 1500 درهم.

الوزير، الذي يرأس المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضيف ذات المصادر، وفي محاولة لاحتواء الفضيحة، فقد أقدم عن طريق المسير القانوني لمكتب المحاماة التابع له على تسجيل المعنيين بالأمر بأثر رجعي يوم 19 يونيو المنصرم.

الوزير الذي يسير قطاعا متعلقا بالدفاع عن حقوق الشغيلة ومراقبة ظروف عملهم، خرق المادة 7 من القانون المنظم لصندوق CNSS الذي يمنع على أي شخص العضوية في المجلس الاداري إذا كان في وضعية غير قانونية مع الصندوق خصوصاً فيما يتعلق بالانخراط وتسجيل الاجراء.

الوزير الذي حرم مستخدمي مكتبه من حقوقهم، فاجأنا قيل أسابيع بكلمة قوية بالبرلمان حول الموضوع، حيت اعتبر ان “المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لم تعد عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية نظرا للمستوى المنخفض للعقوبات التي تنص عليها وبالتالي فهي تشجع ارباب العمل على عدم التصريح او التصريح غير المكتمل باجراءهم” ولمحاربة هده الظاهرة، يضيف امكراز، فإن الصندوق في اطار لجنة مختصة قام باعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من اجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية عبر تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح او التصريح الجزئي وتقوية حماية جهاز التفتيش او المراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امتثالهم…

” الوزيرين الذين رفضا الحضور أمام ممثلي الأمة بقبة البرلمان للإجابة عن أسئلتهم وتقديم تفسيرات واضحة و”منطقية” حول سبب حرمانهم لمستخدميهم من حق من أبسط حقوقهم، أصبحا اليوم مطالبين بتقديم استقالتهما حفظا لماء وجههم ووجه حزبهم أو إقالتهما حفاظا على سمعة الحكومة خصوصا بعد تداول “الفضيحتين” بالصحف الأجنبية.

الوزيرين الذين لا تقل فضيحتها عن فضائح وزيري “الشكلاط” و”الكراطة” و”الكوبل الحكومة” الذين حكم عليهم بمغادرة الحكومة، وجب عليهم الاعتذار لمستخدميهم وللطبقة الشغيلة وللمغاربة ككل، لتناقض أقوالهم “الدفاع عن حقوق الانسان والطبقة العاملة” مع أفعالهم “حرمان العاملين من التصريح بالضمان الاجتماعي”.. أو ألا يعلم هذين أن “فاقد الشيء لا يعطيه”!

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