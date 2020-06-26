الجزائر .. تسجيل 240 إصابة جديدةو7 وفيات بفيروس كورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 12685.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس تراجعا طفيفا بعد تسجيل 7 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 885.

وتماثل 146 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9066، فيما يخضع 48 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

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