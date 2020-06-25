ليفيربول يحسم لقب الدوري الانجليزي بعد خسارة المان سيتي

هبة بريس

حسم ليفربول الفوز بلقب البطولة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد خسارة منافسه الوحيد مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2 الخميس في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان ليفربول تغلب الأربعاء على كريسطال بالاس 4-صفر، موسعا الفارق الذي يفصله عن سيتي الى 23 نقطة، ما جعل الأخير مطالبا بالفوز على تشلسي لتأجيل تتويج “الحمر” حتى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل في “ستاد الاتحاد”.

لكن سيتي فشل في تخطي تشلسي الرابع، ليتوج ليفربول خلفا له وذلك قبل 7 مراحل على ختام الموسم.

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