ليفيربول يحسم لقب الدوري الانجليزي بعد خسارة المان سيتي

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس 

 

حسم ليفربول الفوز بلقب البطولة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد خسارة منافسه الوحيد مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2 الخميس في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان ليفربول تغلب الأربعاء على كريسطال بالاس 4-صفر، موسعا الفارق الذي يفصله عن سيتي الى 23 نقطة، ما جعل الأخير مطالبا بالفوز على تشلسي لتأجيل تتويج “الحمر” حتى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل في “ستاد الاتحاد”.

لكن سيتي فشل في تخطي تشلسي الرابع، ليتوج ليفربول خلفا له وذلك قبل 7 مراحل على ختام الموسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا .. وزير الرياضة يعلن استئناف منافسات البطولة الوطنية نهاية يوليوز

رسميا .. وزير الرياضة يعلن استئناف منافسات البطولة الوطنية…

منذ يومين
Photo of قبيل قرار جامعة الكرة.. “الكاف” تميط اللثام عن شروط استئناف المسابقات بالقارة السمراء

قبيل قرار جامعة الكرة.. “الكاف” تميط اللثام عن شروط…

منذ 3 أيام
Photo of ”أمين مازن“…كفاءة مغربية شابة تنطق بلسان المنتخب المغربي لكرة القدم

”أمين مازن“…كفاءة مغربية شابة تنطق بلسان المنتخب المغربي لكرة…

منذ 4 أيام
Photo of أمين حارث ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

أمين حارث ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري…

منذ 6 أيام
Photo of الكاف تخضع الأندية المغربية لفحص الكشف عن كورونا

الكاف تخضع الأندية المغربية لفحص الكشف عن كورونا

منذ أسبوع واحد
Photo of النقاش لهبة سبور: التحضيرات متواصلة لإستئناف الدوري ونهائي رادس غير الكثير من القوانين

النقاش لهبة سبور: التحضيرات متواصلة لإستئناف الدوري ونهائي رادس…

منذ أسبوع واحد
Photo of لاعب دولي عراقي يشعل الصراع بين عمالقة الدوري المغربي

لاعب دولي عراقي يشعل الصراع بين عمالقة الدوري المغربي

منذ أسبوع واحد
Photo of شالكه الألماني يحسم مصير حمزة منديل

شالكه الألماني يحسم مصير حمزة منديل

منذ أسبوع واحد
Photo of “الفيفا”: المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال43 في التصنيف العالمي

“الفيفا”: المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال43 في التصنيف…

منذ أسبوعين
Photo of أوناجم يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

أوناجم يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق