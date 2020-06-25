مصرع مغربية وطفليها في حادث انهيار شرفة بشمال إيطاليا

هبة بريس ـ و م ع

لقيت سيدة مغربية وطفلاها مصرعهم، أمس الأربعاء ، في حادث انهيار شرفة مبنى في مدينة فاريزي ، شمال ايطاليا.

وأوضح القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو ، السيد بوزكري الريحاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الضحية (ف. ت) البالغة من العمر 38 عاما وابنها (5 سنوات) وابنتها( 15 شهرا ) كانوا في شارع عام لحظة سقوط شرفة مبنى بمدينة فاريزي عليهم .

وأشار القنصل العام للمملكة إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث الذي ” خلف صدمة كبيرة في أوساط الجالية المغربية والمواطنين الإيطاليين” .

وأشار بوزكري إلى أن القنصلية العامة تتابع عن كثب التحقيق ونتائجه وتقوم بتقديم الدعم النفسي والقانوني لزوج الضحية المنحدرة من مدينة الدار البيضاء

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