بريطانيا .. تسجيل 149 وفاة و1118 إصابة بكورونا خلال يوم

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 653 إصابة أمس، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد-19” التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم رصد 149 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال 24 ساعة (مقابل 154 وفاة أمس و171 وفاة الثلاثاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 43230 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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