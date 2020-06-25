الملك ل”أمير قطر”: علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا قوية ومتينة

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكامل الصحة والهناء، وللشعب القطري بوافر الخير وتمام العافية والأمان .

وأكد الملك ، بهذه المناسبة ، على قوة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين ، والتي “نحرص دائما على تعزيزها وتطويرها لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

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تعليق واحد

  1. أمير قطر رجل طيب وشعبه طيب و أعتز وأفتخر بالعلاقات المتينة بين بلدي المغرب و دولة قطر الكبيرة في قلوبنا

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