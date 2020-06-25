أزمة كورونا .. هذا توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن السلطات العمومية قد أصدرت قرارا يقضي بإغلاق المقاهي التي عادت لتقديم خدماتها بشكل حضوري ابتداء من اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، عند الساعة الحادية عشر ليلا.

وينص القرار على ضرورة التقيد بنسبة ملء لا تتجاوز 50 من الطاقة الاستيعابية للمقهى أو المطعم الذي فتح أبوابه للعموم، حيث سيبقى هذا القرار ساريا حتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن القرار يهم مناطق التخفيف 1 و2، التي قررت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس تخفيف الحجر الصحي بها، وسمحت بعودة مجموعة من الأنشطة إلى استئناف عملها بشروط.

ما رأيك؟ المجموع 16 آراء 4 12