3 جهات في الصدارة .. التوزيع الجغرافي لآخر إصابات كورونا بالمغرب

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 372 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 11 آلاف و 279حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع الى 8488 حالة بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 216 .

وبلغ العدد الاجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 589 ألفا و104 حالات.

و فيما يلي النسب المئوية للإصابات حسب الجهات وفق آخر حصيلة مسجلة:

جهة بني ملال خنيفرة % 1.28 (+ 5 حالات)
جهة الدار البيضاء سطات % 28.24 (+23 حالة)
جهة درعة تافيلالت % 5.20
جهة الداخلة – وادي الذهب % 0.08
جهة فاس – مكناس % 10.26 (+7 حالات)
جهة كلميم واد نون % 0.61
جهة العيون – الساقية الحمراء % 2.43 (+ 43 حالة)
جهة مراكش آسفي % 16.29 (+34 حالة)
الجهة الشرقية % 1.78
جهة الرباط سلا القنيطرة % 16.85 (+128 حالة)
جهة سوس ماسة % 0.80
جهة طنجة تطوان الحسيمة % 16.19 (+132 حالة)

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