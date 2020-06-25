بسبب إعجابها بخريطه مبتورة الصحراء.. نشطاء يطلقون هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب”

منذ ساعتين
2

هبة بريس

عبر ناشطون مغاربة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”عن غضبهم على المغنية اللبنانية “إليسا”، بعد إعجابها، بخريطة تضم الدول العربية وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وأطلق النشطاء هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب” تعبيرا منهم عن غضبهم من فعل المغنية اللبنانية، كما أطلقوا حملة لإلغاء الاعجاب والمتابعة بحساباتها على موقع انستغرام وقناة يوتيب ..

وعبر النشطاء عن غضبهم من تجاهل المغنية اللبنانية لرد فعل المغاربة، ورفضها إلغاء الإعجاب بالصورة المذكورة، مطالبين الجهات المعنية باستثنائها من أية تظاهرة فنية بالمغرب مستقبلا.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “شذرات من واحات درعة تافيلالت” إصدار يعزز المشهد الثقافي بجهة درعة تافيلالت

“شذرات من واحات درعة تافيلالت” إصدار يعزز المشهد الثقافي…

منذ 23 دقيقة
Photo of الركاكنة يستعرض سبل و كيفية صناعة دراما وطنية تنافسية

الركاكنة يستعرض سبل و كيفية صناعة دراما وطنية تنافسية

منذ 22 ساعة
Photo of الفردوس يتعهد بحل مشاكل مهنيي الثقاقة والفنون ويستقبل التنظيمات المهنية الممثلة

الفردوس يتعهد بحل مشاكل مهنيي الثقاقة والفنون ويستقبل التنظيمات…

منذ 23 ساعة
Photo of شامة الزاز…..ايقونة الطقطوقة الجبلية تصارع المرض في مستشفى تاونات

شامة الزاز…..ايقونة الطقطوقة الجبلية تصارع المرض في مستشفى تاونات

منذ يومين
Photo of “الأمم المتحدة” شريك المسؤولية الاجتماعية لمسابقة مسافة للأفلام

“الأمم المتحدة” شريك المسؤولية الاجتماعية لمسابقة مسافة للأفلام

منذ يومين
Photo of الفنان احمد بدير يظهر برفقة زوجته الجديدة

الفنان احمد بدير يظهر برفقة زوجته الجديدة

منذ يومين
Photo of النجوم المغاربة يقبلون على تجربة ”فلتر“ قناع طبي بألوان العلم المغربي

النجوم المغاربة يقبلون على تجربة ”فلتر“ قناع طبي بألوان…

منذ 3 أيام
Photo of ماريا نديم تتعرض لأزمة نفسية تفقد على اثرها نصف وزنها

ماريا نديم تتعرض لأزمة نفسية تفقد على اثرها نصف…

منذ 3 أيام
Photo of المغربية “إيمان الباني” وزوجها التركي مراد يلدريم ينتظران مولودهما الأول

المغربية “إيمان الباني” وزوجها التركي مراد يلدريم ينتظران مولودهما…

منذ 4 أيام
Photo of كمال خلادي : من لندن إلى نيويورك، نموذج تألق مغربي على خشبات أكبر المسارح العالمية …

كمال خلادي : من لندن إلى نيويورك، نموذج تألق…

منذ 5 أيام

‫2 تعليقات

  1. سبحان الله لها شوارب تشبه فم الجمل ، ولا ناخد شيء عن افعال الحيوانات.

  2. لا أفهم لماذا تعطون قيمة لهذا النوع من البقر . اصلا هي غير طبيعية و تاخد دواء الأعصاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق