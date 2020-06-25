بسبب إعجابها بخريطه مبتورة الصحراء.. نشطاء يطلقون هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب”

هبة بريس

عبر ناشطون مغاربة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”عن غضبهم على المغنية اللبنانية “إليسا”، بعد إعجابها، بخريطة تضم الدول العربية وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وأطلق النشطاء هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب” تعبيرا منهم عن غضبهم من فعل المغنية اللبنانية، كما أطلقوا حملة لإلغاء الاعجاب والمتابعة بحساباتها على موقع انستغرام وقناة يوتيب ..

وعبر النشطاء عن غضبهم من تجاهل المغنية اللبنانية لرد فعل المغاربة، ورفضها إلغاء الإعجاب بالصورة المذكورة، مطالبين الجهات المعنية باستثنائها من أية تظاهرة فنية بالمغرب مستقبلا.

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