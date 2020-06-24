لتأمين سلامتهم.. وزارة التعليم تٌخصص 560 ألف قناع واقي للمترشحين

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات وقائية من أجل تأمين مرور امتحانات البكالوريا لهذه السنة في ظل حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ومن أجل تأمين سلامة وصحة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وتمكنيهم من ظروف اشتغال مواتية وآمنة، منحت “جمعية جهات المغرب” أقنعة واقية لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على هذا الامتحان، بما مجموعه أكثر من 560 ألف قناع واقي.

وتأتي هذه المبادرة، وفق بلاغ لوزارة أمزازي، في إطار تعزيز ودعم التدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد. مثمنة هذه المبادرة الهادفة التي ستستفيد منها جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

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