” الصحة العالمية” تتوقع بلوغ اصابات كورونا لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس ـ وكالات 

 

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين بعد.

 

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه “خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

 

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477750 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

 

وسجلت حتى الآن أكثر من 9279310 إصابات رسميا في 196 بلداً ومنطقة.

 

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة وشفي ما لا يقل عن 647 ألفا و548 شخصا.

 

وبعد الولايات المتحدة، حلت الدول الأكثر تضررا بالوباء وهي البرازيل حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة، و238 ألفا و838 إصابة، وفرنسا مع 29720 وفاة 197 ألفا و674 إصابة.

 

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضررا من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.

 

من جهته، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن “الوباء في القارة الأمريكية بمستوى قوي جدا، خصوصا في أمريكا الوسطى والجنوبية”.

 

وأضاف: “لاحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي” بعدد الإصابات، مؤكدا أن الوباء لم يبلغ ذروته في العديد من دول القارة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفراء أفارقة وأوروبيون ببولونيا يشيدون بمبادرة الملك لفائدة دول إفريقية

سفراء أفارقة وأوروبيون ببولونيا يشيدون بمبادرة الملك لفائدة دول…

منذ 27 دقيقة
Photo of المديرية العامة للأرصاد الجوية هي « الوحيدة » الاولى إفريقيا في الاستعداد لمواجهة كورونا

المديرية العامة للأرصاد الجوية هي « الوحيدة » الاولى…

منذ ساعة واحدة
Photo of تركيا.. تسجيل 24 وفاة خلال الـ24 ساعة

تركيا.. تسجيل 24 وفاة خلال الـ24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of برلماني يستفسر عن دور وزارة الشغل في مواجهة عدم تصريح المهن الحرة بمستخدميها

برلماني يستفسر عن دور وزارة الشغل في مواجهة عدم…

منذ ساعتين
Photo of العيون في المقدمة …هذه هي خريطة التوزيع الجغرافي لكورونا بالمغرب

العيون في المقدمة …هذه هي خريطة التوزيع الجغرافي لكورونا…

منذ ساعتين
Photo of المغرب يُسجل 563 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يُسجل 563 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of كورونا في بريطانيا.. 154 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في بريطانيا.. 154 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
Photo of مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب ليوم الأربعاء 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020‎‎‎‎‎

مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب ليوم الأربعاء 24…

منذ 4 ساعات
Photo of العيون : ترقب بالعودة الى تدابير الحجر الصحي بعاصمة الجنوب

العيون : ترقب بالعودة الى تدابير الحجر الصحي بعاصمة…

منذ 4 ساعات
Photo of في مصر.. زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس بسبب إصابتها بكورونا

في مصر.. زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس بسبب…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق