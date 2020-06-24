” الصحة العالمية” تتوقع بلوغ اصابات كورونا لـ 10 ملايين الأسبوع المقبل

هبة بريس ـ وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين بعد.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه “خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استنادا إلى مصادر رسمية، أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477750 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

وسجلت حتى الآن أكثر من 9279310 إصابات رسميا في 196 بلداً ومنطقة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة وشفي ما لا يقل عن 647 ألفا و548 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، حلت الدول الأكثر تضررا بالوباء وهي البرازيل حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثم إيطاليا مع 34675 وفاة، و238 ألفا و838 إصابة، وفرنسا مع 29720 وفاة 197 ألفا و674 إصابة.

وبربط عدد الوفيات بعدد السكان الإجمالي في الدول، يتبين أن أكثر الدول تضررا من الوباء هي بالترتيب التنازلي: بلجيكا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة، البرازيل.

من جهته، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن “الوباء في القارة الأمريكية بمستوى قوي جدا، خصوصا في أمريكا الوسطى والجنوبية”.

وأضاف: “لاحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي” بعدد الإصابات، مؤكدا أن الوباء لم يبلغ ذروته في العديد من دول القارة

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