رقم صادم .. أمريكا تسجل 34.7 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ شهرين.

ونقلت الوكالة عن البيانات الأخيرة التي نشرتها اليوم الأربعاء جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية تأكيدها أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق 34.7 ألف إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.

ويمثل هذا الرقم ثالث أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد (مقارنة مع 36.4 ألف إصابة خلال 24 ساعة تم رصدها في 9 و24 أبريل الماضي).

ولفتت الوكالة إلى أن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة شهد ارتفاعا مستمرا على مدى أكثر من أسبوع، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مشيرة إلى أن بعض الولايات الأمريكية سجلت أمس أكبر ارتفاع يومي في الإصابات، بما فيها أريزونا وكاليفورنيا وميسيسيبي ونيفادا وتكساس.

وفي أريزونا التي سجلت 3.6 ألف إصابة جديدة، حضر مئات الشباب أمس تجمعا انتخابيا جديدا للرئيس دونالد ترامب في مدينة فينيكس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد كبير الخبراء الوبائيين في الولايات المتحدة، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، للكونغرس أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة لجهود خفض وتيرة الوباء.

وحث فاوتشي الأمريكيين على الامتناع عن المشاركة في أي تجمعات وارتداء الكمامات الطبية في حال المشاركة فيها، وذلك على خلفية استئناف ترامب تجمعاته الانتخابية.

وقال فاوتشي وغيره من كبار المسؤولين الصحيين الأمريكيين إنهم لم يتلقوا أوامر بخفض عدد فحوصات كورونا في البلاد، خلافا لما أعلنه ترامب مؤخرا أثناء أول تجمع انتخابي له منذ بداية الجائحة.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 2.347 مليون إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19″، بينها أكثر من 121.2 ألف وفاة، حسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز”.

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