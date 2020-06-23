البرازيل تسجل 1,374 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الثلاثاء، تسجيل 1,374 حالة وفاة و39 ألفا و436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت لتبلغ أكثر من مليون و100 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات في البلاد 52 ألفا و645 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل أمس الاثنين، 21432 إصابة، و654 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والأحد، أعلنت عن زهاء 17400 إصابة و640 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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