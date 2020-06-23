صادم .. مخالطو حالات بؤرة لالة ميمونة يرجمون القوات العمومية بالحجارة ويرفضون “العزل الصحي”

هبة بريس – الرباط

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لهجوم عنيف بالحجارة، شنه مخالطو حالات بؤرة “لالة ميمونة” على عناصر القوات العمومية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تعمد المخالطون خرق العزل الصحي الذي فرضته المصالح الطبية عليهم لمحاصرة الفيروس و التأكد من حالتهم الصحية، مطالبين بالسماح لهم بمغادرة الحي الجامعي بالقنيطرة قبل الموعد المحدد.

وأضافت ذات المصادر، أن المخالطين لم يلتزموا بتوجيهات ونصائح الأطر الطبية، ومن ضمنها ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد، وحاولوا مغادرة مكان “العزل الصحي”، قبل أن تمنعهم عناصر القوات العمومية التي تعرضت لهجوم قوي بالحجارة.

وتابعت المصادر ذاتها، أن المعنيين بالامر تسببوا في إصابة عدد من عناصر القوات العمومية بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، كما تسببوا في خسائر مادية عبر تكسير عدد من ممتلكات الحي الجامعي ومحيطه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0