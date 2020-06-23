رسميا .. وزير الرياضة يعلن استئناف منافسات البطولة الوطنية نهاية يوليوز
هبة بريس – الرباط
كشف عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة ، عن موعد استئناف منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.
وذكر الفردوس، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارتي الصحة والداخلية ، تم بموجبه الاتفاق على البرتوكول الصحي الذي سيتبع.
وأضاف الوزير، ان الاطراف اتفقت على انطلاق التداريب نهاية الاسبوع الجاري على ان تستأنف البطولة نهاية يوليوز المقبل ، في انتظار باقي التفاصيل بعد اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم والذي سيعقد زوال اليوم عبر تقنية “الاجتماع بالفيديو “
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