بعد صرف دعم الCNSS.. مواطنون يسألون عن مصير دعم الرميد والقطاع غير المهيكل

هبة بريس – الرباط

حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من المواطنين المغاربة، الذين ينتظرون الدفعة الثالثة من الدعم المالي المخصص للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وعمم عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينات وأسئلة موجهة للحكومة بخصوص مصير الدفعة الثالثة من الدعم، التي سبق وعدهم بها.

وأكد المواطنون أنهم تضرروا ماديا بشكل كبير، وكانوا يمنون النفس الحصول على المبلغ المالي “المتواضع” الذي خصصته الدولة لدعم هذه الفئة، غير أنهم لم يتوصلوا بأية رسالة أو إشارة تفيد استفادتهم من هذه الدفعة.

وتساءل المواطنون حول سبب تمكين الحكومة، الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الإستفادة من الدفعة الثالثة من الدعم، وتجاهل أصحاب “الرميد” والقطاع غير المهيكل الذين تضرروا بشكل أكبر.

وطالب المواطنون، رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية بالوفاء بوعدها وصرف الدفعة الثالثة من الدعم الذي سيخفف عنهم عددا من المصاريف .

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