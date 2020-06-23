بعد صرف دعم الCNSS.. مواطنون يسألون عن مصير دعم الرميد والقطاع غير المهيكل
هبة بريس – الرباط
حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من المواطنين المغاربة، الذين ينتظرون الدفعة الثالثة من الدعم المالي المخصص للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وعمم عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينات وأسئلة موجهة للحكومة بخصوص مصير الدفعة الثالثة من الدعم، التي سبق وعدهم بها.
وأكد المواطنون أنهم تضرروا ماديا بشكل كبير، وكانوا يمنون النفس الحصول على المبلغ المالي “المتواضع” الذي خصصته الدولة لدعم هذه الفئة، غير أنهم لم يتوصلوا بأية رسالة أو إشارة تفيد استفادتهم من هذه الدفعة.
وتساءل المواطنون حول سبب تمكين الحكومة، الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الإستفادة من الدفعة الثالثة من الدعم، وتجاهل أصحاب “الرميد” والقطاع غير المهيكل الذين تضرروا بشكل أكبر.
وطالب المواطنون، رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية بالوفاء بوعدها وصرف الدفعة الثالثة من الدعم الذي سيخفف عنهم عددا من المصاريف .
8 تعليقات
كنطالبو الحكومة تصرف لينا الدعم ليس مسألة الوفاء بالعهد بل القضية أعضم ونحن بحاجة ماسة لهذا الدعم فلوس مابقيناش شفناها وحتى الماكلة را ناقصة
نعم كما أنني أعمل في مجال المقهى،
إني أنتضر الدفعة الثالثة،ولذي ديون الكراء والمتجر وغير ذالك،العمل سيبدؤ يوم الخميس،بما أنني راتب في العمل هوا 40دم في اليوم.أتمنى أن أستفد من الدفعة الثالثة انا أحتاج إليها.وشكرا
الدفعة التالثة نحن بحاجة ماسة اليها ما هذا يا سادة اين الوعود
هههه شدينا الاولى بعد بقا غي الثانيا
نحن في حاجة ماسة للدفعة الثالثة وخاصة بعد إقتراب عيد الأضحى
راه فلوس الشعب والمسكين مزال فحاجة ماسة خوصوصا العيد على الابواب
ما ذنب اجراء التعليم الحر المصرح بهم من قبل المشغل للجنة اليقضة من سائقين و مربيات ومساعدات ووو الذين اجبروا علي التوقف عن العمل من الاستفادة التي يخولها لهم القانون
سلام نطالب من لجنة يقظة تفكر في شعب المغربي لم أري هده اللجنة تعقد إجتماع من أن أعطت دعم تاني هذا الصندوق كرونا أساسه صاحب جلالة الملك نصره الله لا أعرف ماذا ينتظرون حتى نموت نحن أصلا مايتون الله غالب