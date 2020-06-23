آسفي .. الشرطة تستخدم الرصاص لإيقاف مجرم بالسلاح الأبيض

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بمصالح الأمن العمومي بمدينة أسفي لاستخدام سلاحه الوظيفي، منتصف ليلة أمس الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص في حالة تخدير متقدمة، يبلغ من العمر 21 سنة، بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية وبحوزته سكينا، هدد عناصر الشرطة التي كانت تسهر على ديمومة الشرطة بحي “كاوكي” بأسفي، كما عمد مرافقه لإشهار السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الديمومة الشرطية، متسببا في إصابة شرطي بجرح طفيف، وهو ما اضطر ضابط الشرطة القضائية لاستخدامه سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين، واحدة تحذيرية والثانية أصابت أحد المشتبه فيهما على مستوى الكتف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من ملاحقة المشتبه فيه المصاب وتوقيفه لاحقا، حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات وظروف وخلفيات هذه القضية، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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