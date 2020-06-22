ربـاح: منح تأجيلات في أداء 11 مليون فاتورة

هبة بريس ـ الرباط

نفى عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وجود غلاء في فواتير الكهرباء، قائلا: “داكشي اللي استغل لواحد هو اللي غادي يخلص”، وأردف أنه على العكس فالمكتب الوطني للماء والكهرباء، منح تسهيلات للأسر المغربية فيما يتعلق بأداء هذه الفواتير.

وشدد رباح، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 22 يونيو 2020، أنه إذا كانت هناك شركة تتجاوز القانون، فإن من أدوار الدولة والحكومة مواجهتها.

وردا على البرلمانيين الذين دعوا إلى تخصيص دعم لفواتير الكهرباء من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، قال رباح، “يمكنكم إعداد مقترح للصندوق، ليس فقط في هذا الموضوع، بل أيضا فيما يخص الأدوية والمواد الغذائية”.

وكشف عزيز رياح ، إنه تم ، على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها.

واشار أنه تم منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، مفيدا ب”تأجيل 11 مليون فاتورة”، مع “التزام المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي في علاقة بالأداء”

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