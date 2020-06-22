رسميا .. بوريطة يعلن إلغاء عملية “مرحبا” هذه السنة

هبة بريس – الرباط

أعلن ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلغاء عملية “مرحبا” هذه السنة .

وذكر بوريطة في كلمته بجلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “عملية مرحبا تعني التحضير منذ شهر أبريل والتنسيق مع مختلف الجهات، وبالتالي العملية ليست عملية عبور فقط، بل تعني أنشطة ثقافية وترفيهية وتدخل العديد من المؤسسات”.

وأكد الوزير، على أن عملية “مرحبا” “ماكايناش هاد الصيف لأنه لم نحضر لها في أبريل، وإذا لم يتم التحضير لها في وقتها لا يمكن أن يتم تنظيمها في 15 يونيو”.

وعن عودة أفراد الجالية، شدد بوريطة على أن هذا أمر طبيعي مرتبط ب4 اعتبارات، أولها فتح الحدود الجوية والبحرية، وثانيها مرتبط بأن دول المرور زكإيطاليا واسبانيا يجب أن تتخذ تدابير تضمن هذا المرور، و ثالثها مرتبط بالوضعية الوبائية الدولية والوطنية، اما الشرط الرابع فمرتبط بالبرتوكول الصحي الذي سيضعه المغرب إذ يلزمه الخضوع للحجر الصحي 9 أيام والقيام بتحليلتين للكشف عن “كورونا”. يشدد بوريطه

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