رسميا .. بوريطة يعلن إلغاء عملية “مرحبا” هذه السنة

منذ 10 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أعلن ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلغاء عملية “مرحبا” هذه السنة .

وذكر بوريطة في كلمته بجلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “عملية مرحبا تعني التحضير منذ شهر أبريل والتنسيق مع مختلف الجهات، وبالتالي العملية ليست عملية عبور فقط، بل تعني أنشطة ثقافية وترفيهية وتدخل العديد من المؤسسات”.

وأكد الوزير، على أن عملية “مرحبا” “ماكايناش هاد الصيف لأنه لم نحضر لها في أبريل، وإذا لم يتم التحضير لها في وقتها لا يمكن أن يتم تنظيمها في 15 يونيو”.

وعن عودة أفراد الجالية، شدد بوريطة على أن هذا أمر طبيعي مرتبط ب4 اعتبارات، أولها فتح الحدود الجوية والبحرية، وثانيها مرتبط بأن دول المرور زكإيطاليا واسبانيا يجب أن تتخذ تدابير تضمن هذا المرور، و ثالثها مرتبط بالوضعية الوبائية الدولية والوطنية، اما الشرط الرابع فمرتبط بالبرتوكول الصحي الذي سيضعه المغرب إذ يلزمه الخضوع للحجر الصحي 9 أيام والقيام بتحليلتين للكشف عن “كورونا”. يشدد بوريطه

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‫4 تعليقات

  1. والله الى خرجتو لينا العقل، واش حناما غيديش نشوفو اولادنا؟ الله لا يرحم ليكم عظم

  2. حتى عرفوا انه تاواحد ما بغى يدخل هاد العام عاد قال انه ما ماكايناش عملية مرحبا.المغرب خسر الجالية ديالو منين سد عليها الحدود فمارس وخلاها واحلة فالمغرب بلا خدمة بلا اولادها.

  3. شفتك تالف اسي بوريطة كورونا تلفات ليكم الجرة شكون ليك قالك نظم هاد عملية مرحبا اولى لغيها هاد مرحبا فيها غير السمية و انتوها مين يحط رجليه هاد المهاجر فالبلاد و انتوما تريشو فيه حنا اسي بوريطة هاد عملية مرحبا ما لغيناهاش غير هاد العام لغينها الى ابد الابدين واش بنادم يخلي هنا الدنيا زينة و يجي بلاد الرشوة و المحسوبية. احترامي لكورونا دارت فينا خير كبير . سمحولي اخوتي احتراماتي للمهاجرين و المغاربة.

  4. ما بغينا منكم لا مرحبا ولا غيرها،طالبين منكم غير الهنا وتنساونا،حنا حامدين الله في بلدان المهجر والله يديم علينا نعمه التي أنعم بها علينا.لو كان الخير في بلادنا ما نهربوش منها،وبلادنا هي اللي فيها رزقنا وعايشين فيها بسلام.

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