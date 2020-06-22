أيت الطالب: “الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ضرورة الاعتناء بصحة كافة المواطنين المغاربة”

هبة بريس – الدار البيضاء

أوضح خالد أيت الطالب وزير الصحة المغربي أن هاته الأزمة التي عاشتها بلادنا إسوة بباقي دول العالم خلال مواجهة جائحة كورونا ، جعلتنا نستخلص مجموعة من الدروس و العبر و التي يبقى من أهمها ضرورة الاهتمام بصحة جميع المواطنين المغاربة و إيلاء عماية خاصة بها.

و في هذا الصدد، أوضح أيت الطالب خلال مداخلة له أثناء مشاركته في ندوة افتراضية من تنظيم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن وزارة الصحة تنكب على إعداد خارطة صحية تحرص على استحضار الإمكانيات المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات.

و أضاف وزير الصحة أن هاته الاستراتيجية ستمكن المغاربة قاطبة من العدالة الصحية المجالية باعتبارها حقا دستوريا، دون أن يتحملوا المشاق و الصعاب التي يفرضها التنقل لمسافات طويلة طلبا للعلاج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيتم إعدادها بمعية كل الشركاء والمتدخلين.

و بخصوص الهدف من هاته العملية، أكد أيت الطالب أن من بين أبرزها تجويد عمل المنظومة الصحية بشكل إيجابي في مرحلة ما بعد كوفيد 19، مضيفا أن الدرس الأساسي الذي يجب على الجميع استخلاص عبره و أن يساهم كل من موقعه في بلورته، هو ضمان الإقلاع بهذا الورش الأساسي، للاعتناء بصحة كافة المواطنين المغاربة، الذين يحفهم ملك البلاد برعايته الخاصة، وهو الذي ما فتئ يدعو إلى تعبئة كل القدرات والإمكانيات لتطوير وتجويد المنظومة الصحية.

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