انتشال جثة قاصرمن بحيرة سد عوينات الحجاج بفاس

خالد العروسي – هبة بريس

انتشلت عناصر الوقاية المدنية زوال اليوم الأحد 21 يونيو الجاري، ، جثة قاصر في ربيعه الخامس عش، غرق بسد الكعدة الواقع بمنطقة عوينات الحجاج و التابع لنفوذ الترابية لجماعة سيدي حرازم .

وفي تفاصيل الحادث، أفاد شهود عيان من عين المكان ل ” هبة بريس ” بأنّ القاصر الهالك الذي ينحدر من دوار الطاهرين بمنطقة صهريج كناوة بفاس، توجه قيد حياته رفقة أحد أصدقائه إلى بحيرة السد المذكور، من أجل السباحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة المفرطة، إلاّ أنه قضى نحبه غرقا في أعماق البحيرة في ظروف لا تزال مجهولة.

و من جهته ، أفاد محمد العسري ، فاعل جمعوي بالمنطقة ل” هبة بريس ” بان هذا الحادث المؤلم يعتبر كارثة أخرى تضاف إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هذا السد يعتبر كأحد القضايا التي ترافع عليها في السابق من أجل إيجاد حلول المناسبة لإيقاف “نزيف ضحايا الغرق”، بعد تسجيل 102 حالة غرق في هذا السد خلال الأعوام المنصرمة، مطالبا الجهات المعنية بغلق هذه البحرية أو تعيين حارس دائم لمنع الأطفال من السباحة فيها.

واستنادا إلى معاينة ” هبة بريس ” ، انتقلت إلى مكان غرق القاصر كل من ممثل عن سلطات قيادة سيدي حرازم وعناصر من الدرك الملكي، حيث قاموا بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة سيدي حرازم إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، في انتظار إحالتها على مصلحة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، موازاة مع البحث القضائي في النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة

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