قيادي في “البيجيدي” ينتقد أسلوب الغماري ويصفه ب”قلة الأدب”

هبة بريس – الرباط

جدل متواصل ذاك الذي أثارته خرجة صلاح الدين الغماري مقدم نشرة الأخبار بالقناة الثانية المغربية، بسبب الأسلوب الذي اختاره لمخاطبة المغاربة، بعد تسجيل عدد كبير من إصابات “كورونا” في بؤرة ضواحي القنيطرة.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه المذيع المغربي وهو يخاطب المغاربة بطريقة أثارت ردود فعل متباينة.

ووصف عبد اللطيف سودو نائب عُمدة سلا والقيادي بحزب العدالة والتنمية ، أسلوب المذيع الغماري ب” الوقح وقليل الأدب”

وكتب ذات القيادي بحزب ‘العدالة والتنمية’ : “سير غوت على راسك ماشي على المغاربة .. و تعلم تقدم النصيحة بأدب للمواطن ك”إعلامي” .. و شيء من الإحترام فأنت في قناة عمومية .. ما قمت به وقاحة و قلة أدب و يجب على الهاكا أن تتخذ الإجراءات اللازمة معك”.

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