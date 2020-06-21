قيادي في “البيجيدي” ينتقد أسلوب الغماري ويصفه ب”قلة الأدب”
هبة بريس – الرباط
جدل متواصل ذاك الذي أثارته خرجة صلاح الدين الغماري مقدم نشرة الأخبار بالقناة الثانية المغربية، بسبب الأسلوب الذي اختاره لمخاطبة المغاربة، بعد تسجيل عدد كبير من إصابات “كورونا” في بؤرة ضواحي القنيطرة.
وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه المذيع المغربي وهو يخاطب المغاربة بطريقة أثارت ردود فعل متباينة.
ووصف عبد اللطيف سودو نائب عُمدة سلا والقيادي بحزب العدالة والتنمية ، أسلوب المذيع الغماري ب” الوقح وقليل الأدب”
وكتب ذات القيادي بحزب ‘العدالة والتنمية’ : “سير غوت على راسك ماشي على المغاربة .. و تعلم تقدم النصيحة بأدب للمواطن ك”إعلامي” .. و شيء من الإحترام فأنت في قناة عمومية .. ما قمت به وقاحة و قلة أدب و يجب على الهاكا أن تتخذ الإجراءات اللازمة معك”.
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9 تعليقات
كلام صحيح وأوافق السيد من حزب العدالة فقط في هدا الموضوع
الصحفي القدير الغماري صادق وكفؤ ابن الشعب وله الحرية في النقد ليس كالمنافقين
صحافة الطروطوار و الغباء هي ديال نجم قلة الذوق و سوء الأدب مع المغاربة
انسان يكد ويجتهد من اجل التوعية وانت تغرد خارج السرب وما محلك من الاعراب في هذه الجائحة.
ليس القيادي في حزب العدالة و التنمية بل أغلبية المغاربة.
أسلوبه يخاطبه الكل على اساس الجهل
الكل باستعلاء مستقويا بحجة ما قاله اجدادنا أن حجة الجاهل الصراخ!
أسلوبه يحيل على لغة مغرب المخزن القديمة في مخاطبة الرعية…
أسلوبه يجعلك تغير القناة دون تريث حين تطل عليك صورته…
ثم لماذا وجب أن يكون موضوع للاستهلاك الا كلما نطق قيادي في حزب أو سواه…
الم تعد الصحافة مرآة لقضايا الأمة…
إن الثقة الزائدة في النفس تعميك عن تراهاتنا احيانا…و هنا انصح السيد الغماري أن يقف أمام المرآة و يحاول أن يقنع نفسه اولا فإن احس بأنه اقتنع بعدها فليقم بدوره….
صلاح الدين الغماري ليس لديه حتى لسان لغوي ينطق ولو بجملة عربية مفيدة، كل ما يجود به لسانه ليس إلا لغط وبهرجة لغوية ليست حتى بدارجة مغربية قحة، أشباه صحافيين، أين المستوى اللغوي والمعرفي الذي يعتبر شرطا أساسيا حتى في أبسط درجات الصحافيين العاديين، نهيك عنه الذي يقدم وصلات إخبارية ووصلات إعلامية تشاهدها شرائح كبيرة من المغاربة، لابد من ٱحترام الجمهور وحذف مثل هؤلاء من الشاشة وتوظيفهم في الكواليس
كيفما كان الحال صراخه في محله.
نعلم موقف البجيدي من القناة الثانية ومن بعض صحافييها لذلك لا بستغرب اي احد من ردهم والتجييش ضدهم. الغمري يودي واجبه وبكل جد ومتحمس فطبيعي انه ينفعل لانه بشر ويخاف على بلده. المشكل لدى البعض هو الحقد والحسد ماذا يعني القاذلون بانه يخاطبنا كاننا جميعا جهلة هل يستقيم مثل هذا الكلام اشرحوا لنا كيف ايها العلماء كيف تتم مخاطبتكم. ما ترحموا ما تخليو رحمة ربي تنزل. الى ما كنتوش انتما راه مكاين والو. سيرو باركة من التسنطيح راه عقنا بكم شحال هذا.
الغماري انت غير مؤهل لهده المهمة وقد أسقطت من عين جل المغاربة