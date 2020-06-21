هجوم ريدنيغ: المشتبه به خيري سعد الله من أصول ليبية

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هبة بريس – وكالات

كشفت “بي بي سي” بناء  أن المشتبه به في تنفيذ هجوم مدينة ريدينغ هو خيري سعد الله وهو ليبي الاصول.

وقد حاول سعد الله السفر الى سوريا العام الماضي وهو ما اثار اهتمام الامن به وكان يخضع للمراقبة منذ ذلك الوقت.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن قوات مكافحة الإرهاب تتولى التعامل مع حادث طعن ريدينغ، وأنها تتولى التحقيقات بعد القبض على المشتبه به في موقع الحادث.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، لبرنامج برنامج أندرو مار على بي بي سي، بأن وزيرة الداخلية بريتي باتل ورئيس الوزراء جونسون، سيكونان على اتصال مع الشرطة التي تقود التحقيق في وقت لاحق يوم الأحد.

وأضاف: “من الواضح أنها جريمة فظيعة مهما كان الدافع وسنتأكد من حصول الشرطة على كل الدعم الذي تحتاجه

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