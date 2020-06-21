مصدر بوزارة الداخلية: إجراءات التخفيف لا تشمل الحانات والملاهي الليلية

منذ 3 ساعات
1

 

هبة بريس ـ الرباط

 

أفاد مصدر موثوق من وزارة الداخلية أن التدابير المعلن عنها في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، ابتداء من الساعات الأولى من يوم الخميس 25 يونيو 2020، والمتعلقة تحديدا بالسماح لبعض المحلات باستئناف أنشطتها وتقديم خدماتها بعين المكان، وفق الشروط المحددة، لا تشمل الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية.

 

وذكر ذات المصدر، أن هذه الحانات والملاهي الليلة ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. هذا ويشار الى أن السلطات العمومية أعلنت عن حزمة من الإجراءات والقرارات اليوم السبت، للمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” بدءا من يوم الخميس القادم.

 

وتأتي هذه القرارات، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سكانير طنجة المتوسط يُطيح بشحنة مخدرات

سكانير طنجة المتوسط يُطيح بشحنة مخدرات

منذ 10 دقائق
Photo of قيادي في “البيجيدي” ينتقد أسلوب الغماري ويصفه ب”قلة الأدب”

قيادي في “البيجيدي” ينتقد أسلوب الغماري ويصفه ب”قلة الأدب”

منذ 16 دقيقة
Photo of كورونا.. تسجيل 61 حالة شفاء جديدة واستقرار نسبي في معدل الاماتة بالمغرب

كورونا.. تسجيل 61 حالة شفاء جديدة واستقرار نسبي في…

منذ ساعة واحدة
Photo of بنعبد الله : بؤرة “لالة ميمونة”سببها الاستهتار بمستلزمات الطوارئ الصحية

بنعبد الله : بؤرة “لالة ميمونة”سببها الاستهتار بمستلزمات الطوارئ…

منذ ساعتين
Photo of المغرب يسجل 138 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 138 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24…

منذ ساعتين
Photo of مركز ابحاث : إرسال المغرب مساعدات طبية إلى دول إفريقية بادرة نبيلة

مركز ابحاث : إرسال المغرب مساعدات طبية إلى دول…

منذ ساعتين
Photo of أطر و مستخدمي الصحة بمكناس يحتفلون بالانتصار على كوفيد 19

أطر و مستخدمي الصحة بمكناس يحتفلون بالانتصار على كوفيد…

منذ ساعتين
Photo of كورونا بالجزائر : 140 إصابة جديدة و8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

كورونا بالجزائر : 140 إصابة جديدة و8 وفيات خلال…

منذ 3 ساعات
Photo of مطار ”أكادير المسيرة“ يستقبل 20 رحلة جوية لترحيل المغاربة العالقين بالخارج

مطار ”أكادير المسيرة“ يستقبل 20 رحلة جوية لترحيل المغاربة…

منذ 3 ساعات
Photo of CNSS”..الصندوق يفتح أبواب وكالاته ابتداء من غد الاثنين

CNSS”..الصندوق يفتح أبواب وكالاته ابتداء من غد الاثنين

منذ 4 ساعات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق