مصدر بوزارة الداخلية: إجراءات التخفيف لا تشمل الحانات والملاهي الليلية

هبة بريس ـ الرباط

أفاد مصدر موثوق من وزارة الداخلية أن التدابير المعلن عنها في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، ابتداء من الساعات الأولى من يوم الخميس 25 يونيو 2020، والمتعلقة تحديدا بالسماح لبعض المحلات باستئناف أنشطتها وتقديم خدماتها بعين المكان، وفق الشروط المحددة، لا تشمل الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية.

وذكر ذات المصدر، أن هذه الحانات والملاهي الليلة ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. هذا ويشار الى أن السلطات العمومية أعلنت عن حزمة من الإجراءات والقرارات اليوم السبت، للمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” بدءا من يوم الخميس القادم.

وتأتي هذه القرارات، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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