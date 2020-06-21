التوزيع الجغرافي لحصيلة الـ 118 اصابة بكورونا حسب الجهات

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

كشفت وزارة الصحة، ان  الإصابات الجديدة  المعلن عنها صباح  اليوم الأحد توزعت على 8 جهات وهي :

العيون الساقية الحمراء (37 حالة)، وجهة مراكش أسفي (26 حالة)، وجهة الدار البيضاء سطات (20 حالة)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (14 حالة)، وفاس مكناس (13حالة) وجهة الرباط سلا القنيطرة البيضاء (6 حالات)، وحالة واحدة في  كل من جهتي بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 16 ساعة الأخيرة، رفعت إجمالي الحالات بالمغرب إلى 9957 حالة.

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