بؤرة “لالة ميمونة”.. بيجيدي القنيطرة يطالب بفتح تحقيق عاجل

هبة بريس – الرباط

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بالقنيطرة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الاسباب الحقيقية التي أدت إلى الانتشار المهول لفيروس كورونا على مستوى الوحدات الصناعية بدائرة “لالة ميمونة”، مؤكدة على ضرورة ترتيب الجزاءات.

وأوضح بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة ،اليوم السبت، أنها “تابعت التطورات الأخيرة التي عرفتها الوضعية الوبائية بالإقليم خاصة على مستوى دائرة لالة ميمونة، والتي سجلت ارتفاعا مهولا في عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا، نتيجة ظهور بؤر صناعية جديدة بالمنطقة”، مشيرة إلى أن “العدد مازال في تزايد مستمر، إذ أصبحت هذه الدائرة هي أكبر منطقة حاضنة للفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالمغرب”.

وشدد” بيجيدي” القنيطرة على ضرورة الكشف عن أسباب التأخر الكبير في إجراء التحاليل المسبقة لعمال ومستخدمي هذه الوحدات الصناعية منذ ظهور أولى الحالات، حيث إنه رغم اكتشاف هذه الحالات لم تتوقف هذه الوحدات الصناعية عن الاشتغال، مُطالبة بتوضيح أسباب رفض إجراء التحليلات لعدد كبير من العمال والعاملات الوافدين من أقاليم أخرى بدعوى عدم انتمائهم لإقليم القنيطرة بالرغم من إلحاح العمال وعدد من المتدخلين.

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