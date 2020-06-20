بؤرة لالة ميمونة

بؤرة “لالة ميمونة”.. بيجيدي القنيطرة يطالب بفتح تحقيق عاجل

منذ 32 ثانية
0

هبة بريس – الرباط

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بالقنيطرة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الاسباب الحقيقية التي أدت إلى الانتشار المهول لفيروس كورونا على مستوى الوحدات الصناعية بدائرة “لالة ميمونة”، مؤكدة على ضرورة ترتيب الجزاءات.

وأوضح بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة ،اليوم السبت، أنها “تابعت التطورات الأخيرة التي عرفتها الوضعية الوبائية بالإقليم خاصة على مستوى دائرة لالة ميمونة، والتي سجلت ارتفاعا مهولا في عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا، نتيجة ظهور بؤر صناعية جديدة بالمنطقة”، مشيرة إلى أن “العدد مازال في تزايد مستمر، إذ أصبحت هذه الدائرة هي أكبر منطقة حاضنة للفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالمغرب”.

وشدد” بيجيدي” القنيطرة على ضرورة الكشف عن أسباب التأخر الكبير في إجراء التحاليل المسبقة لعمال ومستخدمي هذه الوحدات الصناعية منذ ظهور أولى الحالات، حيث إنه رغم اكتشاف هذه الحالات لم تتوقف هذه الوحدات الصناعية عن الاشتغال، مُطالبة بتوضيح أسباب رفض إجراء التحليلات لعدد كبير من العمال والعاملات الوافدين من أقاليم أخرى بدعوى عدم انتمائهم لإقليم القنيطرة بالرغم من إلحاح العمال وعدد من المتدخلين.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا.. 49 وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا.. 49 وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس…

منذ 22 دقيقة
Photo of بعد قرار التشديد.. تُجّار العرائش يحتجون من أجل العودة إلى العمل

بعد قرار التشديد.. تُجّار العرائش يحتجون من أجل العودة…

منذ 26 دقيقة
Photo of جدل قضية ” الكاتبة” .. بيان حقيقة يُبرئ الوزير الرميد من قضية الضمان الاجتماعي!

جدل قضية ” الكاتبة” .. بيان حقيقة يُبرئ الوزير…

منذ 47 دقيقة
Photo of التوزيع الجغرافي لنِسب الإصابات بفيروس كورونا حسب الجهات

التوزيع الجغرافي لنِسب الإصابات بفيروس كورونا حسب الجهات

منذ ساعة واحدة
Photo of حقوقيون : السُّلطات تجاهلت تنبيهاتنا والوباء يُهدد إقليم وزّان

حقوقيون : السُّلطات تجاهلت تنبيهاتنا والوباء يُهدد إقليم وزّان

منذ ساعتين
Photo of 226 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الإجمالي: 9839 إصابة. 

226 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب .. الإجمالي: 9839 إصابة. 

منذ ساعتين
Photo of آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب ليوم السبت 20 ﻳﻮﻧﻴو 2020‎‎

آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب ليوم السبت…

منذ ساعتين
Photo of الجزائر .. 127 إصابة جديدة و12حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم

الجزائر .. 127 إصابة جديدة و12حالة وفاة بفيروس كورونا…

منذ ساعتين
Photo of اكاديمة جهة الشرق تستعد لامتحانات البكالوريا في ظروف صحية احترازية

اكاديمة جهة الشرق تستعد لامتحانات البكالوريا في ظروف صحية…

منذ 3 ساعات
Photo of اعمارة: استئناف النقل السككي و الطرقي للمسافرين يوم الخميس المقبل

اعمارة: استئناف النقل السككي و الطرقي للمسافرين يوم الخميس…

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق