السيسي يُلمّح لتدخل عسكري كبير بليبيا حماية لمصالح القاهرة

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – الرباط
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له بثّها التلفزيون المصري اليوم السبت 20 يونيو  أن تدخل مصر المباشر في ليبيا “باتت تتوفر له الشرعية الدولية” وينطوي على أهداف، وذلك بناء على ” ميثاق الأمم المتحدة” الذي يخول حق الدفاع عن النفس.
وأوضح الرئيس المصري أن من أهداف هذا التدخل حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلا عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية.
وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وشدد على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، قائلا: “إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا”.
وأضاف أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب) وستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة

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‫4 تعليقات

  1. رايي ان يذهب السبسي لتأمين امنه المائي في النيل الذي يهدده سد النهضة الاثيوبي … عليه ان يوفر الجهد والمال لمعركته المائية القادمة

  2. لكل دولة حق الدفاع عن وحدة حدودها ،خاصة ان ليبيا تعرف مشاكل أمنية ومازالت تنشط فيها الجماعات الإرهابية مما يمكن تهديد الامن القومي المصري والكل يعرف ان تهديد الأمن القومي لمصر يعتبر تهديدا الكامل دول المنطقة . وغير بعيد في الزمن كانت الجماهيرية الليبية تشكل خطرا على وحدة تراب بلدنا المغرب وشكل القدافي شوكة في ضهر الدولة المغربية بانشاءه مع الجزائر لجماعة المنفصلين المدعوة بوليساريو .نتمنى ان يكون التدخل المصري خاتمة القلاقل اللتي يعرفها هذا البلد العربي المهم.

  3. ان يذهب الانقلابي السيسي واعوانه إلى الجحيم

  4. يجب على السيسي ان يعلن الحرب على اتيوبيا التي ستسبب بكارثة في مصر بسبه اما تكبره على اليبيين والتدخل في شؤونهم الداخلية فهناك اليبيين سينتضرون دخول عسكر الانقلاب لتكون ليبيا مقبرتهم

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