اعمارة: استئناف النقل السككي و الطرقي للمسافرين يوم الخميس المقبل

منذ ساعة واحدة
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هبه بريس – الرباط

أعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، عن استئناف حركه البواخر التجارية، وكذا عن تاريخ استئناف النقل السككي والطرقي للمسافرين.

وقال اعمارة في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف الحجر الصحي تستأنف، إبتداء من اليوم 20 يونيو 2020، حركية رجال البحر من و إلى البواخر التجارية، و ذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، التي ستحرص مع كل السلطات المعنية و كافة المتدخلين، على الإلتزام التام للجميع بكل الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن النقل السككي والنقل الطرقي للمسافرين “الحافلات والطاكسيات” سيستأنف يوم الخميس المقبل.

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تعليق واحد

  1. استأنف القطارات و الحافلات بين المدن يعني يا سي عمارة سننتكس لا محالة

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