“حاتم حراث” نائبا أولا لوكيل الملك بإبتدائية فاس

منذ 52 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
أزيد من 22 سنة من مسار مهني حافل، توج من خلاله الاستاذ ” حاتم حراث” نائبا أولا لوكيل الملك بإبتدائية فاس،
من طرف السلطة القضائية في إطار الترقيات التي يعلن عنها سنويا و التي تهم المسؤولين الذين يتوفرون على الكفاءة المهنية .
ويعتبر الاستاذ “حاتم حراث ” إبن إقليم تاونات، من خيرة الأطر القضائية التي باشرت التنزيل الفعلي للقانون، كما ساهمت خصاله الحميدة وأخلاقه أن ينال إحترام زملاءه من كافة مكونات الأسرة القضائية، كما أن التواصل الجيد والحكمة في إتخاذ القرارات، جعلت الرجل يكون محط إحترام وتقدير من طرف كل الفاعلين في الحقل الاجتماعي والحقوقي، كما ساهم مساره المهني الطويل في النيابة العامة، أن ينجح رفقة زملاءه في تدبير أزمة ” جائحة كورونا” والتنزيل الفعلي لقرارات رئاسة النيابة.
فإلمامه الجيد بمدونة الصحافة والنشر، وتطبيق فصولها، ساهم بشكل جيد في تنظيم المهنة وجعلها ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع في الاخبار المفيد وإحترام أخلاقيات المهنة والمساهمة في تنمية إقليم فاس بإعتبارها العاصمة العلمية للمملكة .
الاستاذ “حاتم حراث”متزوج اب لطفلين ، من مواليد مدينة تاونات سنة 1973. التي تابع بها دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية وحصوله على البكالوريا سنة 1990 بثانوية الوحدة.
تابع دراسته الجامعية في كلية الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي حصل بها على الاجازة سنة 1994 ، قبل أن ينتقل الى جامعة محمد الخامس بالرباط لمتابعة الدراسات القانونية العليا في قانون الأعمال.
سنة 1996 التحق بالمعهد العالي للقضاء بعد اجتياز المباراة . انتهت فترة الدراسة والتدريب بالتخرج سنة 1998 .
تم تعيينه نائبا لوكيل الملك بالمنطقة الشرقية  بمركز القاضي المقيم بمدينة العيون سيدي ملوك ، من سنة 1998 إلى سنة 2001 ، ليتم بعدها  تعيينه للعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة إلى غاية سنة 2005 وهي السنة التي التحق خلالها للعمل بالمحكمة الابتدائية بفاس نائبا لوكيل الملك لديها.
 مارس الاستاذ حارث مهامه في كافة الشعب التي تدخل ضمن عمل النيابة العامة. كما أشرف على تدريب و تأطير عدة أفواج للملحقين القضائيين.
شارك في دورة تدريبية لبرنامج الزائر الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016 . وفي عدة دورات تكوينية وعلمية بدول أوروبية .
تم تعيينه ناطقا رسميا باسم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس سنة 2019 .
كما أختير سنة 2018 من طرف فعاليات المجتمع المدني بفاس شخصية السنة .
ويشرف الاستاذ ” حراث ” حاليا  عن شعبة الحريات العامة و الصحافة، إضافة الى المهام الاعتيادية التي يمارسها قضاة النيابة العامة .

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