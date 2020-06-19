الرئيس الزامبي يعرب عن امتنانه للملك على المساعدات الممنوحة لبلده

هبة بريس

أعرب الرئيس الزامبي، إدغار لونغو عن امتنانه للملك محمد السادس على المساعدات المغربية الموجهة إلى هذا البلد الجنوب إفريقي لدعم جهوده في مكافحة كورونا.

ونقلا عن قناة “ميدي1 تيفي”، فقد أكد الرئيس الزامبي في رسالة وجهها إلى الملك، أن المغرب وزامبيا تربطهما علاقات ممتازة، مشيرا إلى أن متانة هذه العلاقات تجلت بوضوح خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى زامبيا سنة 2017.

واعتبر رئيس زامبيا على أن المساعدات المغربية لبلاده تقدم دليلا آخر على سخاء جلالة الملك من أجل دعم الأجندة السوسيو ،اقتصادية لزامبيا.

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