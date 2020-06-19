الصندوق المغربي للتقاعد: إجراءات جديدة بمراكز الاستقبال

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الجمعة، عن اتخاذه لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بمراكز الاستقبال التابعة له لحماية السلامة الصحية لمرتفقيه.

وذكر الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الآليات الجديدة تتمثل أساسا في اعتماد الحجز المسبق لموعد استقبال المرتفقين وذلك عبر البوابة الإلكترونية www.cmr.gov.ma أو عبر التطبيق الذكي للهاتف المحمول Ma retraite CMR (خدمة أخذ موعد).

وفي نفس السياق، ذكر الصندوق مرتفقيه بالخدمات الالكترونية المتوفرة عن بعد والموضوعة رهن إشارتهم عبر البوابة أو التطبيق الذكي للهاتف المحمول. ويتعلق الأمر بخدمة الاستقبال عن بعد «Télé accueil » قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات، وخدمة مكتب الضبط الرقمي لإيداع الملفات، وكذا الخدمات الالكترونية الأخرى التي تمكن المنخرط أو المتقاعد من الاطلاع على الوضعية الخاصة به، الاحتساب التقديري للمعاش وتحميل شهادات مختلفة، وغيرها. كما ذكر الصندوق مرتفقيه بأنه بإمكانهم الاستفسار حول كل ما يخص ملفاتهم عن طريق مركز الاتصال على الرقم 0537 567 567 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 17:30 مساء.

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