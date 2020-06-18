هيئة حقوقية تستنكر غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال الطوارئ الصحية

منذ 17 ساعة
3

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت الهيئة المغربية للعدالة  الاجتماعية و حقوق الانسان  تَوصُل  عدد كبير من المواطنين بمختلف  المدن بفواتير الماء و الكهرباء تتضمن مبالغ مستحقة للأداء تتجاوز ما اعتادوا أداءه بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي خلق جوا من الاحتقان و التذمر لدى عموم المواطنين.

واشارت  الهيئة  إلى أن الأمر لمسته على مستوى وسائل التواصلالاجتماعي و تابعته كذلك على مستوى بعض البرامج الاذاعية التي تطرقت للموضوع، و الذي تستغرب له الهيئة وتستنكره كذلك هو لجوء الشركات المكلفة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء إلى إصدار فواتير جزافية بناء على عملية تقدير وليس مراقبة العدادات، خاصة مع توقف عملية المراقبة منذ تاريخ إعلان الحجر الصحي مما راكم على المواطنين فواتير 3 أشهر، و بالتالي صعب عملية قراءة العدادات بشكل صحيح.

واسترسلت ذات الهيئة أنه والأكثر من ذلك أصبح صعباً معرفة درجات استهلاك الماء و الكهرباء هل هي الدرجة 1 أو 2 أو 3، الأمر الذي لم تجد أمامه هذه الشركات حلا سوى إصدار فواتير جزافية، ومطالبة المواطنين الذين عانوا و لازالوا يعانون من تداعيات جائحة كورونا ماديا و معنويا، ناهيك عن الذين فقدوا مصدر رزقهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع.

وزاد ذات المصدر مؤكدا على متابعة الهيئة تصريحات عدد من المواطنين الذين لما توجهوا الى الوكالات التجارية التابعة لهذه الشركات لاستيضاح الأمر، يتم مواجهتهم بضرورة الأداء وبعدها يقدموا شكاياتهم، الامر الذي تعتبره الهيئة زيادة موجعة فيمعاناة المواطنين، الذين أصبح مصدر رزق عدد كبير منهم هو مساعدات صندوق كورونا.

وختمت الهيئة الحقوقية بالقول أنه :”وبناء على كل من سبق فان الهيئة تشجب هذا التصرف الذي لا ينم على أي إحساس بمعاناة المواطنين وبعيد كل البعد عن روح التضامن الوطني الذي ينتظره المغاربة من هذه الشركات، كما تدعوا الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوقالانسان، الجهات الوصية على القطاع بتنسيق مع الشركات الموكل اليها تدبير القطاع الى ضرورة إيجاد حل مستعجل ومراجعة عملية استصدار فواتير جزافية لا تتطابق مع الاستهلاك الحقيقي، كل هذا من اجل تجاوز اية إشكالات مستقبلية قد تولد احتقانا اجتماعيا يزيد من معاناة المواطنين المغاربة“.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر .. 119 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

الجزائر .. 119 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا…

منذ دقيقتين
Photo of الرئيس الزامبي يعرب عن امتنانه للملك على المساعدات الممنوحة لبلده

الرئيس الزامبي يعرب عن امتنانه للملك على المساعدات الممنوحة…

منذ 30 دقيقة
Photo of مطالب بتدخل الحكومة.. فواتير استهلاك “مُلتهبة” تجرّ على “أمانديس” طنجة موجة انتقادات

مطالب بتدخل الحكومة.. فواتير استهلاك “مُلتهبة” تجرّ على “أمانديس”…

منذ ساعتين
Photo of تونس .. تسجیل 14 إصابة جدیدة بفیروس كورونا خلال يوم

تونس .. تسجیل 14 إصابة جدیدة بفیروس كورونا خلال…

منذ ساعتين
Photo of استنفار كبير لوزارتي الداخلية والصحة ب”لالة ميمونة” بعد تفجر أكبر بؤرة وبائية بالمغرب

استنفار كبير لوزارتي الداخلية والصحة ب”لالة ميمونة” بعد تفجر…

منذ 3 ساعات
Photo of بعد وفاة رجل مسن ب”كورونا” .. سلطات الجزيرة الخضراء تحتجز 16 مشتبها فيه داخل فندق

بعد وفاة رجل مسن ب”كورونا” .. سلطات الجزيرة الخضراء…

منذ 3 ساعات
Photo of السعودية .. 4301 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

السعودية .. 4301 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بكورونا…

منذ 4 ساعات
Photo of نشطاء يتداولون صورة توثق لازدحام داخل “طوبيس” بالبيضاء .. والشركة تفتح تحقيقا

نشطاء يتداولون صورة توثق لازدحام داخل “طوبيس” بالبيضاء ..…

منذ 4 ساعات
Photo of “ليدك” تفجر غضب البيضاويين وتضاعف معاناتهم بمبالغ ضخمة في فواتير الحجر الصحي

“ليدك” تفجر غضب البيضاويين وتضاعف معاناتهم بمبالغ ضخمة في…

منذ 4 ساعات
Photo of الصندوق المغربي للتقاعد: إجراءات جديدة بمراكز الاستقبال

الصندوق المغربي للتقاعد: إجراءات جديدة بمراكز الاستقبال

منذ 5 ساعات

‫3 تعليقات

  1. الاستنكار والتحقيق تم الاستنكار تم التحقيق بدون فاءدة العصيان المدني والخروج الي الشارع هو الحل

  2. يجب تطبيق الاشطر 2 3 4 5 6 على الاحياء الراقية مثل حي الليمون بالرباط الذي يقطن به الرئيس السابق للحكومة الاذي طبق علينا كل ويلات هذه الاشطر. و حي الرياض و السويسي . هؤلاء الذين ينعمون بفيلات كبيرة بها مسابح تنزف مياه الابار و التي تستعمل حتى ف حماماتهم و مطابخهم .

  3. شيئ بسيط من المنطق و العقل : أنا , مثلا, ممثل شركة توزيع الماء , ما ذا تنتقدون , ثمن المتر مكعب من الماء أو الكيلواط للكهرباء أم الكمية المستهلكة ؟؟؟ الثمن لا نقاش فيه أما عن الكمية المستهلكة , بما أنه بسبب الحجر لم تقم الشركة بقراءة العداد بل قدرته بمتوسط الإستهلاك وهذا أمر عادي…ما ذا أردتم أن يفعلوا ؟ عند ما تتم قراءة العداد , سيلجأون إلى التصحيح زيادة أو نقصانا . ..هل نسيتم أن مدة الحجر, كل أفراد العائلة في المنزل : إستهلاك الماء و الكهرباء بكثرة 24 ساعة على 24 ساعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق