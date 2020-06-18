هيئة حقوقية تستنكر غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال الطوارئ الصحية

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الانسان تَوصُل عدد كبير من المواطنين بمختلف المدن بفواتير الماء و الكهر باء تتضمن مبالغ مستحقة للأداء تتجاوز ما اعتادوا أداءه بشكل م بالغ فيه، الأمر الذي خلق جوا من الاحتقان و الت ذمر لدى عموم المواطنين.

واشارت الهيئة إلى أن الأمر لمسته على مستوى وسائل التواصلالاجتماعي و تابعته كذل ك على مستوى بعض البرامج الاذاع ية التي تطرقت للموضوع، و الذي تستغرب له الهيئة وتستنكره كذلك هو لجوء الشركات المكلفة بتدبي ر قطاع الماء و الكهرباء إلى إص دار فواتير جزافية بناء على عمل ية تقدير وليس مراقبة العدادات، خاصة مع توقف عملية المراقبة م نذ تاريخ إعلان الحجر الصحي مما راكم على المواطنين فواتير 3 أشهر، و بالتالي صعب عملية قراء ة العدادات بشكل صحيح.

واسترسلت ذات الهيئة أنه والأكثر من ذلك أصبح صعباً معرفة درجات استهلاك الماء و الكهرب اء هل هي الدرجة 1 أو 2 أو 3، ا لأمر الذي لم تجد أمامه هذه الش ركات حلا سوى إصدار فواتير جزاف ية، ومطالبة المواطنين الذين عانوا و لازالو ا يعانون من تداعيات جائحة كورو نا ماديا و معنويا، ناهيك عن ال ذين فقدوا مصدر رزقهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع.

وزاد ذات المصدر مؤكدا على متابعة الهيئة تصريحات عدد من ا لمواطنين الذين لما توجهوا الى الوكالات التجارية التابعة لهذه الشركات لاستيضاح الأمر، يتم م واجهتهم بضرورة الأداء وبعدها ي قدموا شكاياتهم، الامر الذي تعت بره الهيئة زيادة موجعة فيمعانا ة المواطنين، الذين أصبح مصدر ر زق عدد كبير منهم هو مساعدات صن دوق كورونا.

وختمت الهيئة الحقوقية بالقول أنه :”وبناء على كل من سبق فان الهي ئة تشجب هذا التصرف الذي لا ينم على أي إحساس بمعاناة المواطني ن وبعيد كل البعد عن روح التضام ن الوطني الذي ينتظره المغاربة من هذه الشركات، كما تدعوا الهي ئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوقالانسان، الجهات الوصية ع لى القطاع بتنسيق مع الشركات ال موكل اليها تدبير القطاع الى ضر ورة إيجاد حل مستعجل ومراجعة عم لية استصدار فواتير جزافية لا ت تطابق مع الاستهلاك الحقيقي، كل هذا من اجل تجاوز اية إشكالات مستقبلية قد تولد احتقانا اجتما عيا يزيد من معاناة المواطنين ا لمغاربة“.

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