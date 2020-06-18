هيئة حقوقية تستنكر غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال الطوارئ الصحية
هبة بريس ـ الرباط
استنكرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الانسان تَوصُل عدد كبير من المواطنين بمختلف المدن بفواتير الماء و الكهر
واشارت الهيئة إلى أن الأمر لمسته على مستوى وسائل
واسترسلت ذات الهيئة أنه والأكثر من ذلك أصبح صعباً معرفة درجات استهلاك الماء و الكهرب
وزاد ذات المصدر مؤكدا على متابعة الهيئة تصريحات عدد من ا
وختمت الهيئة الحقوقية بالقول أنه :”وبناء على كل من سبق فان الهي
3 تعليقات
الاستنكار والتحقيق تم الاستنكار تم التحقيق بدون فاءدة العصيان المدني والخروج الي الشارع هو الحل
يجب تطبيق الاشطر 2 3 4 5 6 على الاحياء الراقية مثل حي الليمون بالرباط الذي يقطن به الرئيس السابق للحكومة الاذي طبق علينا كل ويلات هذه الاشطر. و حي الرياض و السويسي . هؤلاء الذين ينعمون بفيلات كبيرة بها مسابح تنزف مياه الابار و التي تستعمل حتى ف حماماتهم و مطابخهم .
شيئ بسيط من المنطق و العقل : أنا , مثلا, ممثل شركة توزيع الماء , ما ذا تنتقدون , ثمن المتر مكعب من الماء أو الكيلواط للكهرباء أم الكمية المستهلكة ؟؟؟ الثمن لا نقاش فيه أما عن الكمية المستهلكة , بما أنه بسبب الحجر لم تقم الشركة بقراءة العداد بل قدرته بمتوسط الإستهلاك وهذا أمر عادي…ما ذا أردتم أن يفعلوا ؟ عند ما تتم قراءة العداد , سيلجأون إلى التصحيح زيادة أو نقصانا . ..هل نسيتم أن مدة الحجر, كل أفراد العائلة في المنزل : إستهلاك الماء و الكهرباء بكثرة 24 ساعة على 24 ساعة …