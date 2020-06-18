أشتوكة : إعتقال مواطن قدم ” رشوة” لشرطي مقابل خدمة إدارية

منذ 12 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
أمرت النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، بوضع مواطن رهن تدابير الحراسة النظرية، والتحقيق معه في التهمة الموجه له بعد محاولته منح رشوة لضابط شرطة ينتمي للمنطقة الامنية ب ” بيوكرى بهدف الحصول على خدمة إدارية.
وتعود تفاصيل القضية بعد محاولة الموقوف، البالغ من العمر 36 سنة، منح ضابط الشرطة مبلغ مالي كرشوة مقابل إنجاز مسطرة قضائية وهو ما استوجب توقيف الشخص وإخضاعه للبحث القضائي.

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