أزمة كورونا : ظهور إصابة جديدة بكلميم وحصر مخالطيها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفادت المديرية الجهوية للصحة بكلميم واد نون، بأنه تم تسجيل اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد بمنطقة أيت باعمران .

يتعلق الأمر بسيدة مسنة تقطن بجماعة أصبويا بإقليم سيدي إفني، و تبلغ من العمر حوالي81 سنة.

هذا، وانتقلت العدوى للمصابة من أحد الأشخاص المصاب المخالط للمصابة، و الذي قدم من كلميم باتجاه العيون، قبل أن تثبت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها، بأنه مصاب بالفيروس المستجد.

هذا، ومباشرة بعد تأكيد إصابة المصابة، تم جرد لائحة مخالطيها ، وتقرر وضعهم تحت الحجر الصحي.

يذكر أنه و بتسجيل الحالة الجديدة بعاصمة بسيدي افني، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالجهة إلى 49 حالة منذ بداية تفشي الوباء، و بإقليم سيدي إفني إلى حالتين، بعد حالة البحار المنحذر من أكادير، و الذي غادر المستشفى الإقليمي بعد تعافيه من الوباء.