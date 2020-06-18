أزمة كورونا : ظهور إصابة جديدة بكلميم وحصر مخالطيها

منذ 22 دقيقة
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 ع اللطيف بركة : هبة بريس 
أفادت المديرية الجهوية للصحة بكلميم واد نون، بأنه تم تسجيل اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد بمنطقة أيت باعمران .
يتعلق الأمر بسيدة مسنة تقطن بجماعة أصبويا بإقليم سيدي إفني، و  تبلغ من العمر حوالي81 سنة.
هذا، وانتقلت العدوى للمصابة من أحد الأشخاص المصاب المخالط للمصابة، و الذي قدم من كلميم باتجاه العيون، قبل أن تثبت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها، بأنه مصاب بالفيروس المستجد.
هذا، ومباشرة بعد تأكيد إصابة المصابة، تم جرد لائحة مخالطيها ، وتقرر وضعهم تحت الحجر الصحي.
يذكر أنه و بتسجيل الحالة الجديدة بعاصمة بسيدي افني، ارتفع  إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالجهة إلى 49 حالة منذ بداية تفشي الوباء، و بإقليم سيدي إفني إلى حالتين، بعد حالة البحار المنحذر من أكادير، و الذي غادر المستشفى الإقليمي بعد تعافيه من الوباء.

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