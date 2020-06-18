رئيس مقاطعة بالبيضاء يوزع أكثر من 100 مليون سنتيم على ”جمعيات وهمية“

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية عن منح رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حسن بنعمر، مبلغ يزيد عن 100 مليون سنتيم لجمعيات أغلبها موجودة على الورق ولم تنجز ولو نشاط واحد .

وأضافت ذات المصادر أن المبلغ المالي الممنوح يهم فقط الجمعيات التي تنشط ضمن المجالين الثقافي والرياضي، في حين أن مبالغ مالية أخرى ستصرف على باقي الجمعيات التي تنشط في مجالات أخرى .

كريم كلايبي، المستشار بجماعة عين السبع، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استنكر في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ صرف هذه المنح على جمعيات غير نشطة وخلال هذه الظرفية الوبائية التي تعرف تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن البلاد تحتاج هذه المبالغ المالية في أمور ذات أولوية عوض صرفها على جمعيات وهمية.

وأضاف ذات المتحدث عن استغرابه من خطوة رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، متهماً إياه بتوزيع المبالغ المالية على الجمعيات الموالية التي يستغلها في لأغراض سياسية، ومتوعداً بتفجير فضائح جديدة تخص تبذير المال العام ونهج أسلوب المحسوبية والزبونية في منح الصفقات لمقربين منه.

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‫3 تعليقات

  2. إوا قولو ان هذا الرئيس ينتمي لحزب الاحرار وضحوا الخبر للناس

  3. الله يحفظ من مسؤولين هاد لبلاد الكبير يسرق و الصغير يسرق. الله يلعنها سلعة.

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