إعفاء رئيس الوكالة التجارية لقطاع الكهرباء بإفران من مهامه

ع محياوي – هبة بريس

بالموازاة مع الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مع جائحة كورونا ، أكد مصدر خاص لـ ” هبة بريس ” أن عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، أعفى” امحمد بوزيان ” رئيس الوكالة التجارية للكهرباء بقسم التوزيع بإفران من مهامه و تم إلحاقه بالمديرية الاقليمية بمكناس بدون مهمة .

و كشفت ذات المصادر، أن قرار إعفاء رئيس الوكالة التجارية المشار اليه، من طرف المدير العام، جاء بعد تقرير أسود أنجزته لجنة ادارية تم ايفادها الى الوكالة التجارية المذكورة بافران في الفترة الأخيرة ، حيث وقفت على خروقات عديدة في التدبير و التسيير المتعلقة بخدمات القطاع بالإقليم،

وكشفت ذات المصادر، أن حركة تغييرات أخرى طالت بعض المستخدمين بذات الوكالة ودخلت حيز التنفيذ فيما آخرون ينتظرون دورهم من قسم الموارد البشرية .

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