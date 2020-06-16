واقعة “الشرطي والتريبورتور” …الأمن يوقف ثلاثة أشخاص

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

 

تمكنت عناصر الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الإثنين وزوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والتسبب في حادثة سير عمدية وتعريض موظفين عموميين للخطر بواسطة دراجة ثلاثية العجلات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد رفضوا الامتثال لدورية الشرطة المكلفة بمراقبة إجراءات الطوارئ الصحية بمدينة سلا، قبل أن يعمدوا لاقتحام الترتيبات الأمنية بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، معرضين موظف شرطة لجروح عمدية بعد جره لمسافة طويلة بواسطة الدراجة النارية، وهي الواقعة التي تم توثيقها بواسطة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها على الفور مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف أحدهم مساء أمس الإثنين بمنطقة العيايدة بمدينة سلا، فضلا عن حجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان يتولى سياقة الدراجة النارية بمنطقة بوشان بضواحي مدينة بن جرير، أما مرافقهما الثالث فقد تم ضبطه بمدينة سلا.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية، بينما تم إيداع المشتبه فيهما الثاني والثالث تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

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‫2 تعليقات

  1. ان لم يحترم الامن فلا يمكن العيش بامان و لا اطمءنان

  2. وهاداك سي البوليسي لي راكب على موطور 4 دروايض مادار والو ? خاصهوم يجريو عليه بقا تايتفرج

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