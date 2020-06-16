العثماني: “نحلة وحدة عمرها تنتج العسل هذا علاش خاص نحل يتجمع”

هبة بريس – الدار البيضاء

في تعقيب حمل بعض الطرافة، علق سعد الدين العثماني على سؤال وجهه له أحد مستشاري الأمة بالغرفة الثانية بعبارة “نحلة وحدة عمرها تنتج العسل هذا علاش خاص النحل يتجمع”.

و أجاب العثماني بمقولة أمازيغية شهيرة على السؤال الموجه له قبل أن يعيد ذكرها باللغة الدارجة، مضيفا: “راه النحلة الوحيدة لا تنتج العسل، و لهذا خاص يتجمع نحل كامل باش يعطينا العسل”.

هذا المثل جاء في سياق حديث العثماني عن سؤال بخصوص إقصاء ممثلي بعض القطاعات و المنتخبين من اللجان المحدثة لتدبير جائحة كورونا ببلادنا، حيث أوضح العثماني أن كل القطاعات ممثلة نظرا لكونها جميعا تتداخل في عملية التدبير الخاص بكل مرحلة على حدة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني قد حل بمجلس المستشارين للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمساءلة الشهرية و لتوضيح خارطة الطريق المعتمدة خلال المرحلة الثانية من التخفيف و رفع الحجر الصحي المفروض ببلادنا.

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