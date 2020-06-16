3.04.2018.Rabat.une rencontre de communication, organisée conjointement Mehimdate/hespress

حسب تسجيل صوتي .. الرميد “متهم” بحرمان موظفة بمكتبه من ال”CNSS” وعائلتها تدافع عنه

منذ ساعتين
3

هبة بريس – الرباط

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تسجيل صوتي، يتهم صاحبه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، بحرمان كاتبة مكتب المحاماة التابع له بمدينة الدار البيضاء، من التصريح بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب التسجيل، فالسيدة “ج.بشر” التي اشتغلت لأزيد من 24 سنة بمكتب الرميد، توفيت قبل مدة نتيجة معاناتها الطويلة مع مرض السكري وضغط الدم، قبل أن تتفاجأ عائلتها بعدم تسجيلها طيلة فترة عملها بال”CNSS”.

وعاب صاحب التسجيل على الوزير الرميد، حرمان الموظفة التي يشهد الجميع بتفانيها في عملها وقضائها نصف عمرها بالمكتب، من أبسط حقوقها، مشيرا الى أن وزير حقوق الانسان سارع بعد تداول الخبر الى الاتصال بعائلة الراحلة لمطالبتهم بالتستر على “الفضيحة” مقابل الاعتناء بهم ماديا وإرسال والدتها للحج.

من جهتها، خرجت عائلة الكاتبة الراحلة، ببيان مساء أمس الاثنين، دافعت من خلاله على الوزير الرميد، مشددة على أن كل ما راج حول ابنتها عار من الصحة.

وأكدت عائلة الراحلة، أن الرميد اعتنى بابنتهم قيد حياتها وبعد مماتها، معلنة استنكارها للأخبار المتداولة ورافضة اقحام اسم ابنتهم وتوظيف اسم الوزير لتصفية حسابات ضيقة.

وأضافت العائلة، أن “الرميد رجل مشهود له بالطيبوبة والاستقامة وتكن له أسرة المرحومة جميلة بشر أبا وأما وإخوة وأسهارا كل المحبة والتقدير”، مشيرة الى أنها تحتفظ لنفسها بالحق اللجوء للقضاء ضد صاحب التسجيل الصوتي.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: نناقش مشروع مخطط لإنعاش السياحة والنقل الجوي

العثماني: نناقش مشروع مخطط لإنعاش السياحة والنقل الجوي

منذ ساعتين
Photo of الولايات المتحدة تشيد بريادة المغرب ودعمه للبلدان الإفريقية

الولايات المتحدة تشيد بريادة المغرب ودعمه للبلدان الإفريقية

منذ 4 ساعات
Photo of الرئيس الموريتاني ل”الملك” : أرجو من المولى أن يمن عليكم بشفاء عاجل لا يغادر سقما

الرئيس الموريتاني ل”الملك” : أرجو من المولى أن يمن…

منذ 5 ساعات
Photo of وصول مساعدات طبية مغربية إلى نجامينا بتشاد

وصول مساعدات طبية مغربية إلى نجامينا بتشاد

منذ 17 ساعة
Photo of كورونا : الولايات المتحدة تُشيد بريادة المغرب ودعمه للبلدان الإفريقية

كورونا : الولايات المتحدة تُشيد بريادة المغرب ودعمه للبلدان…

منذ 19 ساعة
Photo of وزير الداخلية: “ماخليناش الأحزاب يوزعو المساعدات وحنا لي قمنا بيها”

وزير الداخلية: “ماخليناش الأحزاب يوزعو المساعدات وحنا لي قمنا…

منذ 22 ساعة
Photo of “كورونا ” .. وصول مساعدات طبية مغربية إلى نيامي بالنيجر

“كورونا ” .. وصول مساعدات طبية مغربية إلى نيامي…

منذ يومين
Photo of الصحراء: قرارات المحكمة العليا الإسبانية “صفعة قوية” لـ “البوليساريو”

الصحراء: قرارات المحكمة العليا الإسبانية “صفعة قوية” لـ “البوليساريو”

منذ يومين
Photo of مُحلل سياسي يُحذر العثماني من مقتضيات تضر المواطن في مشروع القانون المالي التعديلي

مُحلل سياسي يُحذر العثماني من مقتضيات تضر المواطن في…

منذ 3 أيام
Photo of تارودانت : مستجدات قضية إعتقال منتخب من البيجيدي وكيف تجاهله إخوانه في الحزب

تارودانت : مستجدات قضية إعتقال منتخب من البيجيدي وكيف…

منذ 3 أيام

‫3 تعليقات

  2. وجاوبونا أيتها العائلة هل الرميد مصرح بالسيدة المتوفات في صندوق الضمان الاجتماعي?
    هادشي لي بغينا نعرفو والباقي خليوه عندكوم

  3. الله يرحم المرحومة وتعازينا لعائلتها.
    وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.