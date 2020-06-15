بدء إيداع طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين المهني عبر بوابة “منحتي.ما

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين المهني لفائدة المترشحات والمترشحين الحاصلين على شهادة الباكلوريا الوطنية أو الأجنبية، انطلقت يوم الإثنين 15 يونيو 2020، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 31 يوليوز 2020، في الساعة الثانية عشرة ليلا، وذلك، حصريا، عبر البوابة الإلكترونية https://www.minhaty.ma.

وفي بلاغ لها اليوم الاثنين، أنهت الوزارة، إلى علم المترشحات والمترشحين المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين والأحرار سواء في الدورة العادية أو الاستدراكية برسم السنة الدراسية 2019-2020 الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية والتكوينية 2020-2021، أن “عملية إيداع طلبات الاستفادة من المنح، قد انطلقت يوم الإثنين 15 يونيو 2020، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 31 يوليوز 2020، في الساعة الثانية عشرة ليلا، وذلك، حصريا، عبر البوابة الإلكترونية https://www.minhaty.ma”.

وبعد أن أشارت إلى أن تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية، للسنة الرابعة على التوالي، يأتي في إطار مواصلة تكريس الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات التربوية، وبهدف تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة، أبرزت الوزارة أنه يتعين على التلميذات والتلاميذ المعنيين، والذين تقل أعمارهم عن 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان شهادة البكالوريا المحدد في 3 يوليوز 2020، الولوج إلى بوابة “منحتي” وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح.

ويتعين على المترشحات والمترشحين الأحرار، يضيف البلاغ، اتباع المسطرة المتمثلة في الولوج إلى بوابة ترشيحات candidaturebac.men.gov.ma للحصول على القن السري الخاص ببريده(ها) الإلكتروني الجديد codemassar@taalim.ma، ثم تفعيل البريد الإلكتروني الجديد عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.taalim.ma.

وقبل البدء في تسجيل المعلومات، أوضحت الوزارة أنه يتوجب على المترشحين المتمدرسين أو الأحرار النقر على الرابط “الحصول على كلمة المرور”، بموقع منحتي، للتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني codemassar@taalim.ma.

أما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا الأجنبية للسنة الدراسية الحالية، فيتعين عليهم، حسب الوزارة، إرسال الوثائق اللازمة التي تشمل شهادة البكالوريا، ونسخة من عقد الازدياد، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بصاحب(ة) الطلب وكذا بوالديه (ها) أو الوصي الشرعي عبر البريد الإلكتروني MinhatyBacEtranger@men.gov.ma، مع الإدلاء برقم الهاتف الشخصي للتلميذ(ة) لتسهيل التواصل، وانتظار التوصل برقم مسار الخاص به(ها)، الذي سيمكنه(ها) من تسجيل طلبه(ها) عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”.

وسجلت، في هذا الصدد، أنه سيتم اعتماد البريد الإلكتروني المستعمل من طرف التلميذ(ة) من أجل التواصل معه(ها).

وأضافت الوزارة أنه يمكن للتلاميذ والتلميذات، عبر “رابط التتبع”، تتبع جميع مراحل معالجة طلبات المنحة إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر بريدهم الإلكتروني.

كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الخدمة الإلكترونية “منحتي” من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، أو الاتصال بالرقم الأخضر 0800001122 وكذا البريد الإلكتروني insat@men.gov.ma للاستفسار بخصوص كيفية الولوج إلى هذه الخدمة.

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