وزير الداخلية: “ماخليناش الأحزاب يوزعو المساعدات وحنا لي قمنا بيها”

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل اللغط الكبير الذي رافق عملية توزيع المساعدات التضامنية في ظل أزمة جائحة كورونا ببلادنا، قطع وزير الداخلية الشك باليقين مؤكدا أنه تم منذ البداية الحسم في هاته النقطة عبر منع الأحزاب السياسية من توزيع المساعدات.

و في تعقيبه على سؤال وجه له بمجلس النواب يتعلق بكون بعض الأحزاب وزعت مساعدات للمواطنين مما قد يندرج في خانة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، أوضح عبد الوافي لفتيت أن الداخلية كانت صارمة في هذا الأمر و لم تسمح لأي جهة كانت بذلك.

و قال وزير الداخلية في ذات المداخلة: “ما خليناش الأحزاب السياسة توزع المساعدات، و حنا لي قمنا بهاد الأمر في كل مناطق المملكة المغربية، ويلا كان عندك شي حالة معينة عطيها لينا و غنبحثو في الأمر”.

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