شريط فيديو يظهر سائق ”تريبورتور“ يسحل رجل أمن و”مخزني“ يغضب المغاربة (فيديو)

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

 

أثار شريط فيديو يظهر فيه سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) وهو يسحل رجل أمن وعنصر من القوات المساعدة غضب عدد كبير من المغاربة .

 

شريط الفيديو الذي لم يعرف لحدود الساعة لا وقت تصويره ولا المكان الذي صُور به، يظهر أيضاً رفض سائق الدراجة النارية الامتثال لرجل أمني آخر تدخل لتوقيفه، مستمراً في سياقته المتهورة لحين وصوله لسد أمني وحاول دهس رجلي أمن آخرين متواجدين هناك.

 

الفيديو لاقى غضبا كبيرا من طرف المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالتطبيق الصارم في حق الشخص صاحب هذا السلوك الأرعن، مع السهر على تطبيق القانون بالنسبة للدراجات النارية بجميع أصنافها.

 

هذا وفي انتظار أن تكشف المديرية العامة للأمن الوطني عن ملابسات الواقعة وتفاصيل أوفى بخصوصها.

 

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تعليق واحد

  1. يجب ان تتخد في حق صاحب الدراجة جميع الاجراءات الزاجرة القانونية حيى يكون مثلا لمن تسول نفسه العبث بالقوانين المنظمة .

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